Der Final über 4x400 m findet überraschend ohne die USA statt. Auch über 4x100 m erwischte es einige Medaillenkandidaten.

Legende: Lange Gesichter Die US-Staffel nach dem Out über 4x400 m. Keystone/AP/PETR DAVID JOSEK

Für die ruhmreiche 4x400-m-Staffel der USA hat es in den Vorläufen eine bittere Pleite abgesetzt. Das Quartett mit Christopher Bailey, Demarius Smith, Bryce Deadmon und Jenoah McKiver belegte in seinem Heat nur Platz 6 und verpasste damit die Qualifikation für den Final.

Das US-Team war als Titelverteidiger angetreten und wird erstmals seit 2003 keine WM-Medaille gewinnen.

Jamaika und Grossbritannien raus

Das Out der USA über 4x400 m war nicht der einzige Paukenschlag am zweitletzten Abend der Leichtathletik-WM. Über die 4x100 m erwischte es mit Jamaika und Grossbritannien zwei Nationen, die um die Medaillen mitgelaufen wären. Jamaika mit 100-m-Weltmeister Oblique Seville beendete das Rennen nach einem Wechselfehler nicht. Die Briten belegten nach Problemen bei der letzten Ablösung nur Rang 6.

Mit den Italienern scheiterten auch die Silbergewinner von Budapest vorzeitig.