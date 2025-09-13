Sonntag, 14. September
- Marathon Frauen, ab 00:20 Uhr in der SRF Sport App
- Morning Session, ab 00:50 Uhr in der SRF Sport App
|ZEIT
|DISZIPLIN
|SCHWEIZER STARTER/INNEN
|Entscheidungen (1)
|00:30 Uhr
|Marathon Frauen
|Vorentscheidungen
|02:00 Uhr
Hammerwerfen Frauen
Qualifikation, Gruppe A
|02:35 Uhr
|1500 m Männer Vorläufe
|03:45 Uhr
Diskuswerfen Frauen
Qualifikation, Gruppe B
|04:28 Uhr
100 m Hürden Frauen
Vorläufe
|Ditaji Kambundji
- Evening Session, ab 11:10 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App
|Entscheidungen (5)
|12:12 Uhr
|Diskuswurf Frauen
|13:40 Uhr
|Weitsprung Frauen
|14:30 Uhr
|10'000 m Männer
|Dominic Lobalu
|15:13 Uhr
|100 m Frauen
|ev. Géraldine Frey, Salomé Kora
|15:20 Uhr
|100 m Männer
|Vorentscheidungen
|11:35 Uhr
|400 m Männer Vorläufe
|Lionel Spitz
|11:40 Uhr
|Hochsprung Männer Qualifikation
|12:25 Uhr
|400 m Frauen Vorläufe
|13:20 Uhr
100 m Frauen
Halbfinal
|Géraldine Frey, Salomé Kora
|13:45 Uhr
|100 m Männer Halbfinal
|14:07 Uhr
|1500 m Frauen Halbfinal