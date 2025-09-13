 Zum Inhalt springen

Live bei SRF Tag 2 an der Leichtathletik-WM – das Programm

Wann? Welche Schweizer Athleten und Athletinnen? Was? Der 2. Tag an der WM in Tokio bringt 6 Entscheidungen. Wir haben die Details dazu und den exakten Zeitplan.

13.09.2025, 16:01

Lionel Spitz
Legende: Will sich im Vorlauf beweisen Lionel Spitz. KEYSTONE/Michael Buholzer

Sonntag, 14. September

  • Marathon Frauen, ab 00:20 Uhr in der SRF Sport App
  • Morning Session, ab 00:50 Uhr in der SRF Sport App
ZEIT DISZIPLIN SCHWEIZER STARTER/INNEN
Entscheidungen (1)
00:30 Uhr Marathon Frauen
Vorentscheidungen
02:00 Uhr Hammerwerfen Frauen
Qualifikation, Gruppe A
02:35 Uhr 1500 m Männer Vorläufe
03:45 Uhr Diskuswerfen Frauen
Qualifikation, Gruppe B
04:28 Uhr 100 m Hürden Frauen
Vorläufe 		Ditaji Kambundji
  • Evening Session, ab 11:10 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App
ZEIT DISZIPLIN SCHWEIZER STARTER/INNEN
Entscheidungen (5)
12:12 Uhr Diskuswurf Frauen
13:40 Uhr Weitsprung Frauen
14:30 Uhr 10'000 m Männer Dominic Lobalu
15:13 Uhr 100 m Frauen ev. Géraldine Frey, Salomé Kora
15:20 Uhr 100 m Männer
Vorentscheidungen
11:35 Uhr 400 m Männer Vorläufe Lionel Spitz
11:40 Uhr Hochsprung Männer Qualifikation
12:25 Uhr 400 m Frauen Vorläufe
13:20 Uhr 100 m Frauen
Halbfinal 		Géraldine Frey, Salomé Kora
13:45 Uhr 100 m Männer Halbfinal
14:07 Uhr 1500 m Frauen Halbfinal

SRF zwei, sportlive, 13.09.2025, 10:40 Uhr ; 

