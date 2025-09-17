 Zum Inhalt springen

Live bei SRF Tag 6 an der Leichtathletik-WM – das Programm

Wann? Welche Schweizer Athleten und Athletinnen? Was? Der 6. Tag an der WM in Tokio bringt 4 Entscheidungen. Wir haben die Details dazu und den exakten Zeitplan.

17.09.2025, 15:43

Läufer auf der roten Bahn in rotem Trikot während eines Rennens.
Legende: Schafft er den Sprung in den Final? Timothé Mumenthaler. Getty Images/Michael Steele

Donnerstag, 18. September

  • Evening Session, ab 11:45 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App
ZEIT DISZIPLIN SCHWEIZER STARTER/INNEN
Entscheidungen (4)
12:23 Uhr Speerwerfen Männer
13:55 Uhr Dreisprung Frauen
15:10 Uhr 400 m Männer
15:24 Uhr 400 m Frauen
Vorentscheidungen
12:05 Uhr 5000 m Frauen Vorläufe
12:15 Uhr Hochsprung Frauen Qualifikation
12:58 Uhr 800 m Frauen Vorläufe Lore Hoffmann, Veronica Vancardo, Audrey Werro
14:02 Uhr 200 m Männer Halbfinal Timothé Mumenthaler, William Reais
14:24 Uhr 200 m Frauen Halbfinal
14:45 Uhr 800 m Männer Halbfinal

SRF zwei, sportlive, 17.09.2025, 11:45 Uhr ; 

