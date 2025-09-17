Inhalt
Tag 6 an der Leichtathletik-WM – das Programm
Wann? Welche Schweizer Athleten und Athletinnen? Was? Der 6. Tag an der WM in Tokio bringt 4 Entscheidungen. Wir haben die Details dazu und den exakten Zeitplan.
Donnerstag, 18. September
- Evening Session, ab 11:45 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App
ZEIT
DISZIPLIN
SCHWEIZER STARTER/INNEN
Entscheidungen (4)
12:23 Uhr
Speerwerfen Männer
|
13:55 Uhr
Dreisprung Frauen
|
15:10 Uhr
400 m Männer
|
15:24 Uhr
400 m Frauen
|
Vorentscheidungen
12:05 Uhr
5000 m Frauen Vorläufe
|
12:15 Uhr
Hochsprung Frauen Qualifikation
|
12:58 Uhr
800 m Frauen Vorläufe
Lore Hoffmann, Veronica Vancardo, Audrey Werro
14:02 Uhr
200 m Männer Halbfinal
Timothé Mumenthaler, William Reais
14:24 Uhr
200 m Frauen Halbfinal
|
14:45 Uhr
800 m Männer Halbfinal
