Tag 7 an der Leichtathletik-WM – das Programm
Wann? Welche Schweizer Athleten und Athletinnen? Was? Der 7. Tag an der WM in Tokio bringt 5 Entscheidungen. Wir haben die Details dazu und den exakten Zeitplan.
Freitag, 19. September
- Evening Session, ab 12:40 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App
ZEIT
DISZIPLIN
SCHWEIZER STARTER/INNEN
Entscheidungen (5)
13:50 Uhr
Dreisprung Männer
|
14:15 Uhr
400 m Hürden Männer
14:27 Uhr
400 m Hürden Frauen
15:06 Uhr
200 m Männer
15:22 Uhr
200 m Frauen
Vorentscheidungen
10:33 Uhr
Siebenkampf Frauen: 110 m Hürden
11:20 Uhr
Siebenkampf Frauen: Hochsprung
12:30 Uhr
Speerwerfen Frauen Qualifikation Gruppe A
13:00 Uhr
5000 m Männer Vorläufe
Dominic Lobalu
13:30 Uhr
Siebenkampf Frauen: Kugelstossen
13:43 Uhr
800 m Frauen Halbfinal
Audrey Werro
14:00 Uhr
Speerwerfen Frauen Qualifikation Gruppe B
14:38 Uhr
Siebenkampf Frauen: 200 m
SRF zwei, sportlive, 18.09.2025, 11:45 Uhr
