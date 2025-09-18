 Zum Inhalt springen

Live bei SRF Tag 7 an der Leichtathletik-WM – das Programm

Wann? Welche Schweizer Athleten und Athletinnen? Was? Der 7. Tag an der WM in Tokio bringt 5 Entscheidungen. Wir haben die Details dazu und den exakten Zeitplan.

18.09.2025, 15:44

Dominic Lobalu.
Legende: Zweiter Einsatz an der WM Für Dominic Lobalu. Keystone/ Urs Flueeler

Freitag, 19. September

  • Evening Session, ab 12:40 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App
ZEIT DISZIPLIN SCHWEIZER STARTER/INNEN
Entscheidungen (5)
13:50 Uhr Dreisprung Männer
14:15 Uhr 400 m Hürden Männer
14:27 Uhr 400 m Hürden Frauen
15:06 Uhr 200 m Männer
15:22 Uhr 200 m Frauen
Vorentscheidungen
10:33 Uhr Siebenkampf Frauen: 110 m Hürden
11:20 Uhr Siebenkampf Frauen: Hochsprung
12:30 Uhr Speerwerfen Frauen Qualifikation Gruppe A
13:00 Uhr 5000 m Männer Vorläufe Dominic Lobalu
13:30 Uhr Siebenkampf Frauen: Kugelstossen
13:43 Uhr 800 m Frauen Halbfinal Audrey Werro
14:00 Uhr Speerwerfen Frauen Qualifikation Gruppe B
14:38 Uhr Siebenkampf Frauen: 200 m

18.09.2025 

