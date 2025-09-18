Legende: Gehören an der WM zur 4x-100-m-Staffel Céline Bürgi und Géraldine Frey. Freshfocus/Pascal Müller.

Swiss Athletics hat am Donnerstag die Selektionen für die 4x100-m- und 4x400-m-Staffeln der Frauen bekanntgegeben.

Staffeln: Frauen-Quartette stehen

In der Abendsession am Samstag gehen in Tokio die Vorläufe der Staffel-Rennen über die Bühne. Inzwischen ist bekannt, in welcher Formation die Schweiz antreten wird. Das 4x-100-m-Quartett der Frauen bilden Géraldine Frey, Céline Bürgi, Léonie Pointet und Salomé Kora. Für Ajla Del Ponte, die 2021 in Tokio über 100 m Olympia-Fünfte wurde, bleibt damit nur die Rolle als Ersatzläuferin. Über die volle Bahnrunde schickt Swiss Athletics Lena Wernli, Iris Caligiuri, Annina Fahr und Catia Gubelmann ins Rennen. Bei den Männern ist keine Schweizer Staffel vertreten.