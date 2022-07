Bild 8 / 8

Legende: Benjamin Gföhler (Weitsprung / 28 Jahre / LC Zürich) Er bringt so einiges unter einen Hut: Vor seiner Spezialisierung als Zehnkämpfer das volle Programm in der Leichtathletik, ein Studium in Politikwissenschaften und eine eigene Familie mit zwei Kindern. Bezüglich Wettkampfbedingungen hat Gföhler klare Vorlieben: Warm muss es sein – am liebsten 28 bis 30 Grad. freshfocus/Marc Schumacher