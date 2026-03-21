Als Outdoor-Weltmeisterin geht Ditaji Kambundji auch in der Halle in Torun als Favoritin an den Start. Die Konkurrenz ist jedoch gross.

Mit dem Weltmeistertitel über 100 m Hürden an der Outdoor-WM 2025 in Tokio schrieb Ditaji Kambundji Geschichte. Nun sprintet sie auch in der Halle um Gold. Im polnischen Torun greift die Bernerin am Sonntag ins Geschehen ein. Am Mittag steigen die Vorläufe, am Abend der Halbfinal und der Final.

Als klare Favoritin sieht sich Kambundji trotz ihres WM-Titels im vergangenen Jahr nicht. «Es wird ein sehr hartes Rennen», sagte sie am Tag vor dem Wettkampf gegenüber SRF. «Die Konkurrenz ist immer noch sehr gross. Und Indoor und Outdoor ist immer noch etwas anderes.»

Duell mit Charlton?

Gemäss Papierform wird sich die Schweizerin ein Duell mit Devynne Charlton von den Bahamas liefern. Die 30-Jährige aus der Karibik ist primär über die 60 m Hürden stark. 2025 wurde sie vor Ditaji Kambundji Hallen-Weltmeisterin, 2024 holte sie ebenfalls Gold, 2022 Silber. Zudem hält sie seit 2024 den Hallen-Weltrekord (7,65). Die Bestmarke der Bernerin liegt bei 7,67 Sekunden.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Hallen-WM am Sonntag in Torun live bei SRF: Die Morgensession gibt's ab 10:00 Uhr im kommentierten Livestream.

gibt's ab 10:00 Uhr im kommentierten Livestream. Die Abendsession sehen Sie am Sonntag bereits ab 17:40 Uhr auf SRF zwei.

«Ich bin mir fast sicher, dass es ein extrem enger Kampf wird», sagte Kambundji über das Duell mit ihrer Konkurrentin. Die 23-Jährige erklärt: «Weil wir alle so nah beieinander sind, werden wir uns extrem pushen.» Sie wolle aber nicht zu fest auf die anderen Athletinnen schauen, sondern sich auf ihre eigene Leistung konzentrieren.

Wenn das gelingt, ist das Ziel klar: der Weltmeistertitel. «Ich brauche dafür sicher eine Top-Leistung», gibt Kambundji zu. Gleichzeitig gibt sie sich kämpferisch: «Gold wird klar das Ziel sein.» Eine besondere Zeit-Marke, zum Beispiel die des Weltrekordes, sei ihr nicht so wichtig: «Bei einer Meisterschaft ist immer der Rang wichtig. Für einen guten Rang wird es aber auch eine extrem gute Zeit brauchen.»