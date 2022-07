Kugelstösserin Chase Ealey holt an der Heim-WM die erste Goldmedaille für die USA. Später doppelt Fred Kerley über 100 m nach.

Die Äthiopierin Letesenbet Gidey sichert sich an der WM in Eugene Gold über 10'000 m.

Im Hammerwerfen der Männer feiert Polen dank Pawel Fajdek und Wojciech Nowicki einen Doppelsieg.

Die Ukrainerin Jaroslawa Mahutschich qualifiziert sich souverän für den Hochsprung-Final.

Chase Ealey gewann das mit Spannung erwartete WM-Duell gegen die Chinesin Lijiao Gong im Kugelstossen der Frauen. Die 27-jährige Amerikanerin kam auf eine Weite von 20,49 m und stach ihre härteste Kontrahentin um 10 Zentimeter aus. Gong, die in Tokio Gold geholt hatte, verpasste ihren dritten WM-Titel in Serie. Dennoch kam der Triumph Ealeys nicht von ungefähr. Unter freiem Himmel war sie in allen Wettkämpfen dieses Jahres ungeschlagen geblieben.

Die Frau aus Illinois holte die erste WM-Goldmedaille im Kugelstossen überhaupt für ihr Land und vergoss im Anschluss Freudentränen.

Gidey holt Verpasstes nach

An den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Sommer hatte sich Letesenbet Gidey über 10'000 m noch mit der Bronzemedaille zufrieden geben müssen. An der WM war die Äthiopierin nun nicht zu schlagen. Sie setzte sich in 30:09,94 Minuten durch und verwies dank der besten Zeit des Jahres die Kenianerinnen Hellen Obiri und Margaret Chelimo Kipkemboi auf die weiteren Podestplätze.

Ohne Medaille blieb Sifan Hassan. Die niederländische Olympiasiegerin klassierte sich mit einer Zeit von 30:10,56 Sekunden auf dem 4. Platz.

03:20 Video Die Schlussphase im Rennen über 10'000 m der Frauen Aus Sport-Clip vom 16.07.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 20 Sekunden.

Polnischer Doppelsieg bei den Hammerwerfern

Im Hammerwerfen der Männer führte kein Weg an den starken Polen vorbei. Gold sicherte sich Titelverteidiger Pawel Fajdek mit 81,98 m, der besten Weite des Jahres. Am nächsten kam ihm sein Landsmann Wojciech Nowicki, der mit 81,03 m die Silbermedaille gewann. Das Podest komplettierte der Norweger Eivind Henriksen.

00:29 Video Der Goldwurf von Fajdek Aus Sport-Clip vom 16.07.2022. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Mahutschich souverän im Hochsprung-Final

In der Qualifikation der Hochspringerinnen hat sich Jaroslawa Mahutschich keine Blösse gegeben. Die Ukrainerin, die mit übersprungenen 2,03 m die Jahresweltbestliste anführt, schaffte die Qualifikation für den Final der besten 12 vom Dienstag dank übersprungenen 1,93 m. Mahutschich ist die grösste Gold-Hoffnung der Ukraine. Vor dem Wettkampf hatte sie sich in aller Klarheit zum Ausschluss der russischen Athletinnen und Athleten infolge des Angriffkrieges in ihrem Heimatland geäussert.