Simon Ehammer strotzt vor dem Siebenkampf-Auftakt an der Hallen-WM vor Selbstvertrauen. Diese Ziele setzt er sich.

Zu den Favoriten gehört Simon Ehammer im Siebenkampf eigentlich immer. Und nun fehlen an der Hallen-WM im polnischen Torun mit Sander Skotheim (NOR), Leo Neugebauer (GER) und Markus Rooth (NOR) gleich drei seiner grössten Konkurrenten.

Bleibt noch Kyle Garland: Der US-Amerikaner hat dieses Jahr noch keinen Siebenkampf bestritten, weist mit 6639 Punkten aber den höheren Bestwert auf als Ehammer (6506). Der Appenzeller bleibt gelassen: «Wenn ich meine Leistung abrufen kann, wird am Ende niemand vor mir stehen.» Ernst gilt es für den 26-Jährigen, der nur im Siebenkampf und nicht im Weitsprung antritt, ab Freitagmorgen.

Torun? Da war doch mal was

Gold ist das klare Ziel für den Hallen-Weltmeister von 2024. Zudem visiert Ehammer den Europarekord (6558 Punkte) an: «Ich will den holen und bin zuversichtlich, dass ich es schaffe.» Mit Torun hat er allemal noch eine Rechnung offen: An der Hallen-EM 2021 lag er auf Podestkurs, ehe ein Nuller im Stabhochsprung seine Medaillenträume zunichtemachte.