Die Hallen-WM in Nanjing wird wegen des Corona-Virus abgesagt. Die Titelkämpfe sollen erst 2021 nachgeholt werden.

Hallen-WM in China abgesagt

Legende: Keine WM-Wettkämpfe Mujinga Kambundji & Co. können die Hallen-WM in Nanjing nicht bestreiten. imago images

Die Verbreitung des Corona-Virus in China hat die bislang grössten Folgen für die Sportwelt verursacht. Der Leichtathletik-Weltverband sagte die für den 13. bis 15. März in Nanjing geplante Hallen-WM wegen der Epidemie ab. Die Titelkämpfe sollen erst im März 2021 nachgeholt werden.

«Wir wissen, dass China alles unternimmt, um das Virus in den Griff zu bekommen. Aber wir müssen unseren Athleten, Mitgliedsverbänden und Partnern eine klare Linie in einer komplexen und sich schnell entwickelnden Angelegenheit mit auf den Weg geben», hiess es.

Anderer Ort kam nicht in Frage

Aufgrund des frühen Termins der Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) ist die Hallensaison auf ein sehr enges Zeitfenster begrenzt. Eine terminliche Verlegung mit dem Austragungsort Nanjing war daher nicht möglich. Die Überlegungen, die WM am alten Termin an einem anderen Ort auszutragen, seien verworfen worden.

Die Ausbreitung des Virus hatte bereits den Skisport beeinflusst. Die FIS sagte die geplanten Männerrennen am übernächsten Wochenende in Yanqing ab.