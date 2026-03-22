Für Annik Kälin ist der Weitsprung-Wettkampf an der Leichtathletik-Hallen-WM in Torun (POL) vorzeitig beendet.

Lediglich Kälins erster Sprung (6,31 m) ist gültig, das reicht ihr nach 3 Sprüngen nicht unter die ersten 10.

Der Sieg geht an Agate de Sousa (POR), die 6,92 m weit springt.

Vor dem 3. Sprung ging es für Annik Kälin plötzlich schon um viel mehr als erwartet: Sie brauchte im Vergleich zu ihrem einzigen gültigen Sprung auf 6,31 m eine deutliche Steigerung, um das vorzeitige Aus abzuwenden. Kälin lief an, sprang, landete und zog mit betrübtem Blick von dannen. Sie ahnte oder wusste schon, dass ihr 3. Sprung – wie schon der 2. – ungültig war. Letztendlich wurde sie nach 3 Sprüngen 16. und schied im Final vorzeitig aus.

Im vergangenen Jahr hatte sie in der Halle noch geglänzt: Sowohl an der WM in Nanjing (CHN), als auch an der EM im niederländischen Apeldoorn gewann sie mit Weiten über 6,80 Meter Silber. Heuer gestaltete sich die Hallensaison aber ungleich schwieriger, denn Kälin musste sich im November noch einer Fuss-Operation unterziehen. Die Verletzung ist mittlerweile auskuriert und Kälin kann nun nach vorne auf die Freiluft-Saison blicken.

Gold geht nach Portugal

Im Kampf um WM-Gold mischten in Torun andere mit: Bereits mit ihrem 3. Sprung (6,82 m) hatte Agate de Sousa die Führung übernommen. Larissa Iapichino (ITA) forderte die Portugiesin mit einem starken 5. Sprung auf 6,84 m nochmals heraus. De Sousa liess sich davon jedoch nicht beirren und sprang mit 6,92 m umgehend die beste Weite des Tages. Iapichino steigerte sich zwar noch auf 6,87 m, zu mehr als Silber reichte es aber nicht. Das Podest komplettierte die Kolumbianerin Natalia Linares.