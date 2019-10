An den bisherigen Wettkampftagen klafften auf den Tribünen in Doha grosse Lücken. Das sagt man im Schweizer Lager dazu.

4 Tage alt ist die WM in Doha. Für ein Fazit aus sportlicher Sicht ist es noch zu früh, aus stimmungsmässiger Sicht fallen die Titelkämpfe aber bislang komplett durch. Sei es im Stadion selber oder auf der Laufstrecke bei den Marathons, Fans waren kaum zu sehen.

Philipp Bandi, Chef Leistungssport bei Swiss Athletics, meint dazu: «Für unsere Sportart ist es ganz, ganz schlecht, dass das Stadion nicht voll ist.» In der Schweizer Delegation sei man aber davon ausgegangen, dass es nicht viele Zuschauer haben würde. «Wir haben gehört, dass von 180'000 Tickets nur 40'000 verkauft wurden. Mit dieser Einstellung sind wir hierher gekommen.»

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Eine Reportage aus Doha Bei der WM ist tropisch nur der Vorname

Mehr Zuschauer und bessere Stimmung am Montag

Bandi hat seine Athleten auf die spezielle Atmosphäre hingewiesen; darauf, dass was die Stimmung betrifft kein Vergleich möglich sei mit der EM 2018 in Berlin oder der letzten WM in London.

Die WM-Organisatoren reagierten am Montag mit einem Communiqué und erklärten, das Stadion sei an den ersten Tagen «zu 70% ausgelastet» gewesen – eine gewagte Aussage. Immerhin verbesserte sich die Stimmung am Montag deutlich. Wohl auch, weil reihenweise Gastarbeiter mit identischen T-Shirts ins Stadion gelassen wurden.

Hotel soll keine Ausrede sein

Neben den Zuschauern sorgte in den letzten Tagen auch das Athleten-Hotel für Schlagzeilen. Einige Schweizer sprachen von «unzumutbaren» Zuständen, andere Nationen wechselten gar die Unterkunft. «Es ist hier sicher nicht unzumutbar», relativiert Bandi. «Man hat ein Bett, kann duschen und essen. Und das Essen hat sich mittlerweile deutlich verbessert.»

Es sei da «mit Social Media ein Hype entstanden und das Ganze wird überbewertet.» Im Schweizer Hotel, in dem viele andere Nationen untergebracht sind, logieren auch Medaillengewinner. «Es liegt also nicht am Hotel, wenn man die Leistung nicht bringt», so Bandi abschliessend.

Sendebezug: sportlive, SRF zwei, 30.09.2019, 19:00 Uhr.