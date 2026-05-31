Legende: Traum-Wochenende für Simon Ehammer. Keystone / Luka Kolanovic

Simon Ehammer gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere das prestigeträchtige Mehrkampf-Meeting in Götzis.

Mit einem Total von 8778 Punkten verbessert der Appenzeller seinen eigenen Schweizer Rekord klar.

Auch Annik Kälin überzeugt unweit der Schweizer Grenze mit einer neuen nationalen Bestmarke.

Angesichts der perfekten Hallensaison mit dem WM-Titel und Weltrekord hatte Simon Ehammer auch in Götzis mit einem Schweizer Rekord geliebäugelt. Als «sicher machbar» hatte der Appenzeller dieses hohe Ziel eingestuft. Und Ehammer lieferte unweit der Schweizer Grenze eindrücklich ab. Nach Rang 3 im Vorjahr gewann er das Meeting auf eindrückliche Art und Weise und verbesserte mit 8778 Punkten auch seinen Schweizer Rekord.

Nach dem perfekten 1. Tag – unter anderem hatte Ehammer am Samstag seine Bestmarke im Weitsprung verbessert – lieferte Ehammer auch am Sonntag ab. Den Tag lancierte er mit starken 13,48 Sekunden über 110 m Hürden. Besser war in Götzis kein anderer Athlet.

Weltmeister in Schach gehalten

Im Diskus- und Speerwerfen büsste der 26-Jährige wie erwartet etwas von seinem Vorsprung ein. Mit 41,09 m (Diskus) und 54,38 m (Speer) blieb Ehammer im Rahmen seiner Möglichkeiten. Zwischen den beiden Wurfdisziplinen stellte der Appenzeller aber seine eindrückliche Vielseitigkeit unter Beweis. Ehammer übersprang im Stabhochsprung 5,20 m im dritten Versuch, ehe er an 5,30 m scheiterte. Nur ein Konkurrent war an diesem Tag mit dem Stab besser als Ehammer.

Der Schweizer Rekord war vor dem abschliessenden 1500-m-Lauf nur noch Formsache. Enger war der Kampf um den Sieg. Mit einem Vorsprung von 73 Punkten auf den deutschen Weltmeister Leo Neugebauer nahm Ehammer das Rennen in Angriff. Bei einsetzendem Regen geriet sein Sieg jedoch nicht mehr in Gefahr.

Mit einer Zeit von 4:43,22 Minuten lief er den Sieg souverän nach Hause. Dass er die magische 8'800-Punkte-Marke knapp verpasste, dürfte er locker verkraften. Seine alte Bestmarke (8575) verbesserte er um über 200 Zähler. In der ewigen Bestenliste bringt ihm diese Marke den 18. Rang ein.

Mehrkampf-Meeting Götzis