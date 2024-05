Legende: Kein eitel Sonnenschein in der Marathonszene Auf Eliud Kipchoge prasselten üble Anschuldigungen ein. KEYSTONE/DPA/Andreas Gora

Der 2-fache Marathon-Olympiasieger Eliud Kipchoge musste einem Medienbericht zufolge um das Leben seiner Familie fürchten. Er sei in den sozialen Medien mit dem Tod seines sportlichen Rivalen Kelvin Kiptum in Verbindung gebracht worden, sagte der Kenianer in einem am Dienstag veröffentlichten Interview des britischen Senders BBC.

Ihm sei massiv gedroht worden. Dem 39-Jährigen haben die Kommentare nach eigenen Angaben schlaflose Nächte bereitet und stark zugesetzt. «Ich war schockiert, dass behauptet wurde: ‹Eliud ist in den Tod dieses Jungen verwickelt›.»

Handeln ist angesagt

Aus Sicht Kipchoges tun die sozialen Plattformen nicht genügend, um gegen den Missbrauch vorzugehen. «Sie sollten schnell handeln, die Fakten sammeln und die Konten löschen. Die Leute sollten wissen, dass Konsequenzen drohen.»

Weltrekordhalter Kiptum war im Februar im Alter von 24 Jahren bei einem Autounfall in seiner Heimat Kenia tödlich verunglückt. Kipchoge befindet sich in der Vorbereitung auf sein 3. Olympia-Gold.