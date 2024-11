In den Rollstuhl-Rennen beim New York Marathon haben die Schweizer Top-Cracks für einmal nichts mit dem Sieg zu tun.

Legende: War nicht im Vollbesitz seiner Kräfte Marcel Hug. Archivbild imago images/NurPhoto

Bis zum Rennen in New York war Marcel Hugs Bilanz an Marathons in diesem Jahr eine einzige Erfolgsgeschichte gewesen: Sowohl an den Paralympics in Paris als auch in Berlin und Chicago war der Schweizer über die 42,195 km nicht zu schlagen gewesen.

Diese Serie riss in New York, wo Hug schon 6 Mal gewinnen konnte. Gesundheitlich angeschlagen kam der 38-Jährige nicht über Rang 4 hinaus. Bis Kilometer 30 hatte er sich in der 4-köpfigen Spitzengruppe halten können. Dann verlor der Schweizer den Anschluss.

Den Sieg sicherte sich Daniel Romanchuk (USA), der in Chicago noch knapp das Nachsehen gegenüber Hug gehabt hatte, in 1:36:31 Stunden vor dem Briten David Weir (+5 Sekunden) und dem Japaner Tomoki Suzuki (+12). Hug verlor 3:38 Minuten auf die Bestzeit.

Scaroni siegt überlegen, Schär auf Rang 3

Manuela Schär, die New-York-Siegerin der Jahre 2017 bis 2019, schaffte es im Frauen-Rennen als Dritte auf das Podest. Ihr Rückstand von 11:15 Minuten auf die überlegene Siegerin Susannah Scaroni (USA) ist aber beträchtlich. Auf Rang 2 fehlten Schär 33 Sekunden.