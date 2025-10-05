Legende: Liess sich in Freiburg abfeiern Dominic Lobalu. Keystone/Peter Schneider

Lobalu und Schlumpf jubeln in Freiburg

Am 91. Murtenlauf haben die einheimischen Läuferinnen und Läufer geglänzt. Bei den Männern gewann Dominic Lobalu vor Matthias Kyburz. Lobalu, der zuletzt auch bei StraLugano gesiegt hatte und als Favorit galt, absolvierte die 17,17 km lange Strecke in 52:37 Minuten. Der letztjährige Europameister über 10'000 m kam gut 10 Sekunden vor Kyburz, mehrfacher Weltmeister im Orientierungslauf, ins Ziel. Das Podest komplettierte Moses Cheruiyot (KEN/+ 18,4 Sekunden). Bei den Frauen überquerte die Zürcherin Fabienne Schlumpf die Ziellinie in Freiburg nach 1:00:17 Stunden. Die Walliserin Oria Liaci folgte mit 21 Sekunden Rückstand. Der 3. Platz ging an Vivian Cheruiyot (KEN/+1:14 Minuten).