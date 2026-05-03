Die Schweizer 4x100-m-Mixedstaffel wird an der WM 2027 in Peking dabei sein.

Legende: Sind Teil der 4x100-m-Mixedstaffel Salomé Kora (rechts) und Ajla Del Ponte (Archivbild) imago images/Beautiful Sports International

Enrico Güntert, Ajla Del Ponte, Felix Svensson und Salomé Kora steigerten sich an der Staffel-WM in der botswanischen Hauptstadt Gaborone nach der verpassten Finalqualifikation am Samstag (41,19 Sekunden) deutlich und sprinteten in ihrem Heat in 41,02 auf den 2. Platz, der gleichbedeutend mit der Qualifikation für die WM in einem Jahr ist.

Für einen Glanzpunkt sorgte Jamaika, das mit Ackeem Blake, Tina Clayton, Kadrian Goldson, Tia Clayton in 39,62 wie schon am Vortag einen Weltrekord aufstellte.

Frauen-Staffel verpasst WM-Ticket knapp

Die Schweizer 4x100-m-Staffel der Frauen verpasste den für die WM-Quali geforderten 2. Platz in ihrem Heat hauchdünn. Das Quartett um Chloé Rabac, Fabienne Hoenke, Léonie Pointet und Céline Bürgi musste sich den Australierinnen und den Britinnen in 42,92 Sekunden geschlagen geben.

Die Männer-Staffel über 4x400 m konnte nicht an die Leistung vom Samstag anknüpfen, als in 3:01,18 Minuten ein neuer Schweizer Rekord gelang. Vincent Gendre, Lionel Spitz, Julien Bonvin und Dany Brand blieben chancenlos und liefen in 3:01,59 auf den 5. Platz ihres Heats.