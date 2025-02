Legende: Beginnt sein Siegeszug gerade erst? Jacob Kiplimo läuft Ende April seinen ersten Marathon. imago images/Europa Press

56:42 Minuten brauchte Jacob Kiplimo in Barcelona für die etwas mehr als 21 Kilometer und blieb damit 48 (!) Sekunden unter dem bisherigen Weltrekord. Der 24-jährige Ugander hat Blut gerochen: Am 27. April tritt er in London erstmals zu einem Marathon an.

Rechnet man seine Leistung in Barcelona auf die doppelte Distanz hoch, käme eine Zeit von 1:53:24 Stunden heraus. Das ist natürlich nur eine Spielerei, aber für einen dann bestens ausgeruhten Kiplimo geht es in London um die Bestmarke des vor einem Jahr tragisch verstorbenen Kelvin Kiptum (KEN), dessen 2:00:35 Stunden einem schon den Atem rauben.

Wackelt eine magische Marke?

Bisher lief nur Eliud Kipchoge einen Marathon unter zwei Stunden – unter Laborbedingungen. Ständige Verbesserungen bei den Hightech-Laufschuhen lassen allerdings träumen.

Kiplimos Exploit war Höhepunkt einer ereignisreichen Leichtathletik-Woche. Der Norweger Jakob Ingebrigtsen knackte in der Halle gleich zwei Weltrekorde (1 Meile und 1500 Meter), der US-Amerikaner Grant Fisher tat es ihm über 3000 und 5000 m gleich.