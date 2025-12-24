Trotz besinnlicher Zeit wird auch in den Tagen über die Jahreswende einiges los sein an der Sport-Front: Wir liefern Ihnen die Übersicht zum Programm bei SRF bis am 6. Januar 2026.

Legende: Reger Betrieb über die Festtage 2025/26 U.a. verpassen Sie bei SRF Sport nichts vom 97. Spengler Cup in Davos. KEYSTONE/Melanie Duchene

Durchschnaufen im Profisport über die Festtage? Fehlanzeige! Nach dem letzten Skirennen vor der ultrakurzen Weihnachtspause – dem Männer-Slalom am 22. Dezember in Alta Badia – musste das SRF-Programm nur gerade 3 Tage ohne Livesport auskommen. Der Puckeinwurf zum Spengler Cup am Stephanstag läutete schliesslich eine reich befrachtete Phase zum Jahres-Ausklang bzw. -Auftakt ein.

* All diese Events können Sie auch mittels Livestream in der Sport App sowie auf der Webseite von srf.ch/sport verfolgen.

Und dies sind, ausformuliert, die prägenden Ereignisse aus den Sparten Eishockey, Ski alpin sowie Ski nordisch der kommenden Tage:

Eishockey

Das Landwassertal beherbergt die mittlerweile 97. Auflage des Traditionsturniers Spengler Cup. Das Schlussbouquet bzw. das Endspiel um den Turniersieg ist wie üblich auf Silvestermittag angesetzt.

Eishockey ist übrigens auch an der Weltmeisterschaft der U20-Junioren in den beiden US-Städten Minneapolis und Saint Paul Trumpf. Die älteste Schweizer Nachwuchs-Auswahl bestreitet die WM der Top-Divisionen in der Gruppenphase im Pool A gegen die gastgebenden USA, Schweden, Deutschland und die Slowakei.



Die National League ruht an total 9 Tagen bis zum Freitag, 2. Januar 2026. Zur Wiederaufnahme der Schweizer Meisterschaft gibt's gleich eine geballte Ladung: 6 Partien am Berchtoldstag und sogar eine Vollrunde tags darauf.

National League

Ski alpin

Die Alpin-Männer können über die Jahreswende eher ausspannen als über Weihnachten. Für die Frauen, explizit die Technikerinnen, gibt es kein einziges rennfreies Wochenende: Am 27./28. Dezember in Semmering bzw. am 3./4. in Kranjska Gora finden je ein Riesenslalom und Slalom statt.

Weltcup-Kalender 2025/26

Langlauf

Die 20. Tour de Ski ist weiter geschrumpft. Denn nachdem schon die letzte Austragung bloss an zwei Stationen in einem einzigen Land Halt gemacht hat, besteht die Jubiläums-Durchführung nur noch aus sechs (anstelle von sieben) Teilstücken. Das Tour-de-Ski-Schaufenster in Toblach sowie Val di Fiemme erstreckt sich bis am 4. Januar.

Skispringen

Bis am Dienstag, 6. Januar, rückt die Vierschanzentournee in den Fokus. Nach dem Ausgangspunkt in Oberstdorf sowie den Springen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck fallen die Würfel am Dreikönigstag in Bischofshofen.