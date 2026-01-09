Legende: Im Riesenslalom aktuell besser unterwegs als im Slalom Luca Aerni. Keystone/ANTHONY ANEX

Slalomfahrer Luca Aerni fährt neu im Riesenslalom aufs Podest. Nach dem Rennwochenende in Adelboden spricht er am Sonntag im «Sportpanorama» mit Moderator Rainer Maria Salzgeber über die neu gefundene Lockerheit und sein Durchhaltevermögen.

Luca Aerni: Neuer Schwung im Riesenslalom

Erstmals seit acht Jahren besteigt Aerni im Dezember in Val d’Isère (FRA) wieder ein Weltcup-Podest. Der 32-Jährige wird beim Schweizer Dreifachsieg im Riesenslalom Zweiter. Obschon der Weltmeister in der Alpinen Kombination von 2017 einst als die Schweizer Slalom-Hoffnung galt, findet Aerni seine Stärke und Lockerheit im Riesenslalom wieder, wo er diese Saison regelmässig in die Punkte fährt. Als nächstes stehen die Rennen in Adelboden auf dem Programm, wo Aerni bereits letztes Jahr mit einem siebten Rang im Riesenslalom aufhorchen liess.

Skispringen: Dinosaurier-Duell in Milano Cortina?

Im Dezember 1988 feierte Noriaki Kasai sein Weltcupdebut. 37 Jahre später springt der japanische Skisprung-Altmeister immer noch bei den Profis mit. Wenn auch nicht mehr auf höchster Stufe, so zeigte der 53-jährige Kasai im Continental Cup zum Auftakt der neuen Saison in Kuusamo FIN seine starke Verfassung. Das grosse Ziel: die Qualifikation für seine neunten Olympischen Spiele. Nur einmal weniger mit dabei gewesen wäre Simon Ammann, sollte sich der Toggenburger für seine achten Olympischen Spiele qualifizieren. «Sportpanorama» besucht Kasai in Sapporo und zeigt, wie sich der Skisprung-Dino für die Mission Milano Cortina vorbereitet.

Bob: Von der Formel 1 in den olympischen Eiskanal

Simona de Silvestro lebt für die Geschwindigkeit. Als Rennfahrerin fuhr die Zürcherin in der IndyCar-Serie, der Formel E und gehörte auch schon zum Formel-1-Team von Sauber. Nun will die italienisch-schweizerische Doppelbürgerin auch an den Olympischen Spielen für Tempo sorgen, und zwar im Eiskanal. Im Mono- und im Zweierbob mischt de Silvestro für Italien bereits vorne mit und sammelt derzeit wertvolle Europacup-Punkte für einen Quotenplatz in Milano Cortina 2026.