An den US Open haben sie gezeigt, was in ihnen steckt – Leandro Riedi und Jérôme Kym. Beide spielten sich nach drei überstandenen Qualifikationsrunden bis in die dritte Hauptrunde. Für Riedi reichte es gar bis in den Achtelfinal. Im Sportpanorama ordnen sie ihre jüngsten Erfolge ein und erzählen, wie es ist, nach der Ära von Roger Federer Schweizer Tennis-Profi zu sein.
Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag um 18:00 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App mittels Stream.
- Eishockey: Früher und länger – die Zukunft der Spielerverträge?
Bereits jetzt ist bekannt: In einem Jahr läuft Michael Fora für den HC Lausanne auf, Ken Jäger wechselt nach dieser Saison für sieben Jahre zum HC Davos und Théo Rochette verlängert seinen Vertrag beim HC Lausanne um weitere sechs Jahre. Das Transferkarussell im Schweizer Eishockey scheint sich immer früher zu drehen und besonders lange Vertragsdauern sind keine Ausnahmen mehr. Was dahinter steckt und wie Spieler und Clubfunktionäre dazu stehen, wird im Sportpanorama beleuchtet.
- Handball: Wirbel um GC Amicitia Zürich
GC Amicitia Zürich musste im Juni dieses Jahres Konkurs anmelden. Dennoch spielt der Verein jetzt unter neuem Trägerverein in der obersten Handballliga weiter. Nun gehen Ex-Spieler auf die Barrikaden und richten happige Vorwürfe gegen den Vereinsvorstand, der unbehelligt weitermachen kann.
- Eishockey: Arosa zurück im Profigeschäft
Nach 39 Jahren ist der EHC Arosa zurück im Schweizer Profi-Eishockey. Am Samstag bestreiten die Bündner ihr erstes Heimspiel in der Swiss League gegen den HC Sierre. Zu diesem besonderen Anlass begleiten wir Ex-Arosa-Profi und Nationalspieler Guido Lindemann. Der ehemalige Aroser Torschützenkönig war 1986 beim freiwilligen Abstieg dabei und führt eine Bar, wenige Meter neben der Eishalle.