Leandro Riedi und Jérôme Kym haben an den diesjährigen US Open gross aufgespielt. Mit Rainer Maria Salzgeber sprechen sie über ihre jüngsten Erfolge und das Heranwachsen im Vermächtnis von Roger Federer. Weitere Themen sind die Spielerverträge im Schweizer Eishockey, GC Amicitia und der EHC Arosa.

Legende: Statten dem «Sportpanorama» einen Besuch ab Leandro Riedi (l.) und Jérôme Kym. KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO/CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH/SRF

An den US Open haben sie gezeigt, was in ihnen steckt – Leandro Riedi und Jérôme Kym. Beide spielten sich nach drei überstandenen Qualifikationsrunden bis in die dritte Hauptrunde. Für Riedi reichte es gar bis in den Achtelfinal. Im Sportpanorama ordnen sie ihre jüngsten Erfolge ein und erzählen, wie es ist, nach der Ära von Roger Federer Schweizer Tennis-Profi zu sein.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag um 18:00 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App mittels Stream.

Neben Aktualität sind dies die Themen der Sendung: