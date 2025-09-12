 Zum Inhalt springen

Am Sonntag auf SRF zwei Leandro Riedi und Jérôme Kym zu Gast im «Sportpanorama»

Leandro Riedi und Jérôme Kym haben an den diesjährigen US Open gross aufgespielt. Mit Rainer Maria Salzgeber sprechen sie über ihre jüngsten Erfolge und das Heranwachsen im Vermächtnis von Roger Federer. Weitere Themen sind die Spielerverträge im Schweizer Eishockey, GC Amicitia und der EHC Arosa.

12.09.2025, 09:38

Legende: Statten dem «Sportpanorama» einen Besuch ab Leandro Riedi (l.) und Jérôme Kym. KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO/CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH/SRF

An den US Open haben sie gezeigt, was in ihnen steckt – Leandro Riedi und Jérôme Kym. Beide spielten sich nach drei überstandenen Qualifikationsrunden bis in die dritte Hauptrunde. Für Riedi reichte es gar bis in den Achtelfinal. Im Sportpanorama ordnen sie ihre jüngsten Erfolge ein und erzählen, wie es ist, nach der Ära von Roger Federer Schweizer Tennis-Profi zu sein.

Sendehinweis

Box aufklappen Box zuklappen

Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag um 18:00 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App mittels Stream.

Neben Aktualität sind dies die Themen der Sendung:

  • Eishockey: Früher und länger – die Zukunft der Spielerverträge?
    Bereits jetzt ist bekannt: In einem Jahr läuft Michael Fora für den HC Lausanne auf, Ken Jäger wechselt nach dieser Saison für sieben Jahre zum HC Davos und Théo Rochette verlängert seinen Vertrag beim HC Lausanne um weitere sechs Jahre. Das Transferkarussell im Schweizer Eishockey scheint sich immer früher zu drehen und besonders lange Vertragsdauern sind keine Ausnahmen mehr. Was dahinter steckt und wie Spieler und Clubfunktionäre dazu stehen, wird im Sportpanorama beleuchtet.
  • Handball: Wirbel um GC Amicitia Zürich
    GC Amicitia Zürich musste im Juni dieses Jahres Konkurs anmelden. Dennoch spielt der Verein jetzt unter neuem Trägerverein in der obersten Handballliga weiter. Nun gehen Ex-Spieler auf die Barrikaden und richten happige Vorwürfe gegen den Vereinsvorstand, der unbehelligt weitermachen kann.
  • Eishockey: Arosa zurück im Profigeschäft
    Nach 39 Jahren ist der EHC Arosa zurück im Schweizer Profi-Eishockey. Am Samstag bestreiten die Bündner ihr erstes Heimspiel in der Swiss League gegen den HC Sierre. Zu diesem besonderen Anlass begleiten wir Ex-Arosa-Profi und Nationalspieler Guido Lindemann. Der ehemalige Aroser Torschützenkönig war 1986 beim freiwilligen Abstieg dabei und führt eine Bar, wenige Meter neben der Eishalle.

