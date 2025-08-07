Doppel-Vizeweltmeister in Singapur: Nun ist der Tessiner zu Gast im «Sportpanorama» bei Sascha Ruefer.

Legende: Die andere Silbermedaille hat er schon im Safe Noè Ponti. key/Patrick B. Kraemer

Seit der leisen Enttäuschung über die verpasste Olympia-Medaille vor einem Jahr ist Noè Ponti nicht mehr zu stoppen. Nach den Triumphen an der Kurzbahn-WM lieferte er auch in Singapur mit WM-Doppelsilber im 50-m-Becken. Warum er immer besser wird und welchen Käse er am liebsten mag, erzählt der Tessiner im Studio.

Neben Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

«Enhanced Games»: die Kontroverse um die Doping-Spiele

Seit ihrer Ankündigung sorgen die «Enhanced Games» 2026 in Las Vegas für rote Köpfe. Wettkämpfe, bei denen Doping offiziell erwünscht ist – ist das eine gefährliche Schnapsidee oder die Zukunft des Profi-Sports? Die Debatte dazu im «Sportpanorama».

Island-Pferde: die WM einer besonderen Rasse

Die kleinen und robusten Island-Pferde sind so speziell, dass es für sie sogar eine eigene Weltmeisterschaft gibt. In diesem Jahr treffen sich die Liebhaber dieser Rasse zur WM in Birmenstorf AG. Zu einem Anlass, der ganz anders ist als herkömmliche Pferdesport-Veranstaltungen.

Alan Roura: nicht mehr solo unterwegs

Nach drei Solo-Weltumsegelungen hat Alan Roura genug vom Alleinsein auf hoher See. Der Schweizer Segler hat mit «Team Amaala» ein Projekt für die Weltumsegelung 2027 gestartet. Jetzt geht’s los mit der ersten Vorbereitungs-Regatta in Kiel.