Letztes Wochenende hat Sina Frei zwei Weltcuprennen gewonnen. Die Mountainbikerin ist zu Gast im «Sportpanorama» bei Sascha Ruefer.

Legende: Schlammbedeckt und überglücklich Sina Frei nach ihrem Triumph im Cross-Country. Getty Images/Piotr Staron

Bei den ersten Weltcup-Rennen der Saison in Südkorea gewinnt Mountainbikerin Sina Frei im Shorttrack und im Rennen über die olympische Distanz (Cross-Country). Sie ist erst die zehnte Frau, die beide Rennen an einem Wochenende für sich entscheiden kann.

Was ihr Erfolgsrezept für die beiden Weltcupsiege war, erzählt die Zürcherin Moderator Sascha Ruefer bei ihrem Besuch im «Sportpanorama»-Studio.

Weitere Themen in der Sendung:

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