Die 400-m-Läuferin Catia Gubelmann hat ADHS. Am Sonntagabend ist sie zu Gast im «Sportpanorama» bei Fabienne Gyr.

Legende: 24-jährig und eine der schnellsten Schweizerinnen über 400 m Catia Gubelmann. Keystone/Til Buergy

Catia Gubelmann ist Spitzensportlerin und hat seit ihrer Kindheit ADHS. Die 400-Meter-Läuferin ist zu Gast im «Sportpanorama» bei Fabienne Gyr.

Der Umgang mit ADHS im Spitzensport ADHS ist im Leistungssport nicht nur eine Herausforderung, sondern kann auch eine Stärke sein. Typische Symptome wie erhöhte Impulsivität oder Konzentrationsschwierigkeiten können sich auf den Trainingsalltag auswirken. Gleichzeitig versucht Gubelmann, ihre Energie und ihren starken Bewegungsdrang positiv zu nutzen. Wie sie mit diesen und weiteren Herausforderungen umgeht, erzählt die Zürcherin im Studio.

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