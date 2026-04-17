Catia Gubelmann ist Spitzensportlerin und hat seit ihrer Kindheit ADHS. Die 400-Meter-Läuferin ist zu Gast im «Sportpanorama» bei Fabienne Gyr.
Der Umgang mit ADHS im Spitzensport ADHS ist im Leistungssport nicht nur eine Herausforderung, sondern kann auch eine Stärke sein. Typische Symptome wie erhöhte Impulsivität oder Konzentrationsschwierigkeiten können sich auf den Trainingsalltag auswirken. Gleichzeitig versucht Gubelmann, ihre Energie und ihren starken Bewegungsdrang positiv zu nutzen. Wie sie mit diesen und weiteren Herausforderungen umgeht, erzählt die Zürcherin im Studio.
Weitere Themen in der Sendung:
- Kunstturnen: Schweizer Männer-Team in Peking
Das Schweizer Männer-Team im Kunstturnen hatte die grosse Ehre, zwei Wochen in Peking zu trainieren. Die Einheiten im Land der Kunstturnnation Nummer 1 – gemeinsam mit einigen der weltbesten Athleten – waren eine wichtige Vorbereitung im Hinblick auf die Weltmeisterschaften 2027 in China. Neben intensiven Trainings konnten die Athleten auch den Umgang mit Herausforderungen wie Jetlag testen.
- FC Thun: Zielgerade kurz vor Meistertitel
Am Samstagabend trifft der FC Thun zu Hause auf den FC Basel. Wir haben die Möglichkeit, vier der treusten Thun-Fans an dieses Spiel zu begleiten. Sie besuchen seit Jahren nicht nur alle Heimspiele des FC Thun, sondern auch jedes Training. Wir zeigen, wie sie das Spiel erleben – sowie die Momente davor und danach.