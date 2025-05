Nach dem Meisterschaftsende in der Super League und vor dem Cupfinal-Dessert legt Marwin Hitz einen Stopp im SRF-Studio ein. Im «Sportpanorama» am Sonntagabend stellt sich der FCB-Meister-Keeper den Fragen von Rainer M. Salzgeber.

Am Sonntag um 18:00 Uhr

Legende: Marwin Hitz Er ist bei SRF zum Gespräch, für einmal abseits des Fussballrasens. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Als rot-blauer Rückhalt erlebt Marwin Hitz aktuell aufwühlende Tage. Der Meistertitel ist längst eingetütet, und am Samstagabend gibt's nach der Super-League-Dernière 2024/25 im St. Jakob-Park gegen den FC Luzern den Pokal überreicht. Zudem greift der Routinier im Tor zusammen mit seinem FC Basel am 1. Juni im Cup-Final in Bern gegen den Promotion-League-Vertreter Biel (live ab 13:30 Uhr bei SRF zwei zu sehen) nach dem Double.

Bereits am Sonntag im «Sportpanorama» spricht der 37-jährige, langjährige Bundesliga-Spieler mit Rainer Maria Salzgeber über seine nun vollendete Karriere mit dem allerersten Titelgewinn. Nach 14 Jahren als Profi im Ausland hatte es Hitz 2022 zurück in die Schweiz ans Rheinknie gezogen. Beim FCB überzeugte der Ostschweizer als Stammtorhüter von Beginn weg mit starken Leistungen und konnte nun nach einem harzigen Einstieg zusammen mit Basel die Lorbeeren ernten.



Neben Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Die Krux mit den Versicherungen

Anfang April überrascht der Handball-Klub Kreuzlingen mit dem freiwilligen Abstieg in die Nationalliga B. Als Grund nennt der Klub die hohen Unfallversicherungsprämien. Mit diesem Problem sind die Thurgauer nicht allein, mehrere Sportvereine hadern mit der entsprechenden Gesetzgebung. Zwischen Versicherungen und Vereinen sucht Swiss Olympic nach Lösungen.

Das Mastermind hinter dem Erfolg

Rollstuhlsportler Marcel Hug ist äusserst erfolgreich. Sein Geheimnis neben Technik und Physis heisst Paul Odermatt. Der Trainer kümmert sich um die perfekte Vorbereitung im Materialbereich und schafft beste Voraussetzungen für Hugs Auftritte. So auch beim Parathletics-Meeting in Nottwil LU: Von der Reifenwahl bis zur Handschuhpräparation gibt Odermatt einen Einblick in seine Arbeit.

Auf Staatsbesuch in Taiwan

Kurz vor der Heim-EM geht der Blick zurück: Der zweite «Meilenstein» in der Geschichte des Schweizer Frauenfussballs führt nach Taiwan. Die Zürcher Pionierin Trudy Streit lässt ihre Erinnerungen an ein ausserordentliches Turnier in den Anfängen des Frauenfussballs aufleben.