Das neue Jahr klopft an die Tür – und wird sportlich wieder reich befrachtet sein. Ein Überblick zu den Grossevents.

Legende: Markiert einen Höhepunkt im Sportjahr 2025 Die Heim-EURO im Frauen-Fussball. imago images

Zwischen der Aus- und Einkehr des Jahres blicken wir in chronologischer Reihenfolge auf die wichtigsten sportlichen Ereignisse im 2025. Obwohl, anders als in geraden Kalenderjahren, ein eigentliches Grossevent in der Währung von Olympischen Spielen oder einer Fussball-EM bzw. -WM der Männer fehlt, ist der Kalender dicht und gespickt mit zahlreichen Höhepunkten.

Gerade auf Schweizer Boden finden mehrere Anlässe von internationaler Strahlkraft statt. Der Reigen an bedeutenden Heim-Titelkämpfen wird schon im Februar mit der erstmaligen Biathlon-WM hierzulande eröffnet. Im Sommer ist die Fussball-EURO der Frauen zu Gast in 8 Schweizer Stadien.

Ski-WM – 4. bis 16. Februar in Saalbach-Hinterglemm

– 4. bis 16. Februar in Saalbach-Hinterglemm Biathlon-WM – 12. bis 23. Februar in Lenzerheide

– 12. bis 23. Februar in Lenzerheide Nordische Ski-WM – 26. Februar bis 9. März in Trondheim

Mit Langlauf / Skispringen / Nordische Kombination

– 26. Februar bis 9. März in Trondheim Mit Langlauf / Skispringen / Nordische Kombination Fussball Männer, Aufnahme der WM-Qualifikation – März

Die Ausscheidungs-Kampagne für die WM-Endrunde 2026 in Kanada, Mexiko und den USA geht bereits am 21. März los. Die SFV-Auswahl von Trainer Murat Yakin steigt in der Gruppe B gegen den Kosovo, Slowenien und Schweden allerdings erst Anfang September in die Quali-Phase ein und wird im Frühlings-Zeitfenster noch Testspiele ansetzen.

Freestyle-WM – 17. bis 30. März im Engadin

In den Sportarten Snowboard und Freeski. – Wettkampforte: Silvaplana (Corvatsch & Corviglia) sowie St. Moritz. – Disziplinen: Slopestyle, Halfpipe, Big Air, Boardercross, Skicross, Parallel-Riesenslalom, Parallel-Slalom, Aerials und Buckelpiste. Total geht es um 30 Medaillensätze

Eishockey-WM – 9. bis 25. Mai in Stockholm (SWE) und Herning (DEN)

– 9. bis 25. Mai in Stockholm (SWE) und Herning (DEN) Fussball-EM der Frauen – 2. bis 27. Juli in der Schweiz

Es handelt sich um die 14. Austragung des Turniers unter der Obhut der Uefa. Die Schweiz erhielt im April 2023 den Zuschlag für die Durchführung. Gespielt wird in Basel, Bern, Genf, Luzern, Sitten, St. Gallen, Thun sowie Zürich.

Das gastgebende Team von Trainerin Pia Sundhage kennt seit zwei Wochen seine Vorrundengegnerinnen: Norwegen, Island und Finnland. 16 Teams konnten sich für die Women's EURO qualifizieren, als Titelverteidigerinnen steigen die Engländerinnen ins Rennen.

Fifa-Klub-WM – 14. Juni bis 13. Juli in den USA

Das Turnier ist reformiert und merklich aufgestockt worden (bisher 7 Teilnehmer). Die 21. Austragung findet nun mit 32 Mannschaften statt.

