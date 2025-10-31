Bei den Enhanced Games im Mai 2026 in Vegas dürfen Sportler gedopt teilnehmen. Das soll noch verhindert werden.

Legende: Will gegen die Enhanced Games vorgehen Wada-Chef Witold Banka. imago images/ZUMA Press Wire

Präsident Witold Banka von der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) setzt sich weiter energisch gegen die erstmalige Austragung der umstrittenen Enhanced Games im kommenden Jahr ein. Der 41-jährige Pole bezeichnete die Spiele als «sehr gefährlich» und «unverantwortlich».

Wir wünschen uns dringend, dass unsere Kollegen in den USA mehr unternehmen, um sicherzustellen, dass diese Veranstaltung nicht stattfindet.

Banka forderte die nationale Anti-Doping-Agentur Usada sehr direkt auf, die Austragung im Mai 2026 in Las Vegas noch zu verhindern. «Wir wünschen uns dringend, dass unsere Kollegen in den USA mehr unternehmen, um sicherzustellen, dass diese Veranstaltung nicht stattfindet», sagte Banka und verwies auch auf rechtliche Möglichkeiten: «Die Usada hat sich zwar allgemein geäussert, aber vielleicht ist es an der Zeit, die Geldgeber davon zu überzeugen, dass die Veranstaltung gefährlich ist.»

Die Usada hatte sich bereits gegen die sogenannten Doping-Spiele gestellt, ihr Chef Travis Tygart sprach von einer «gefährlichen Zirkusnummer», die kein echter Sport sei. Mehr wurde aber bislang nicht unternommen.