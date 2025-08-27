 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Es geht um 800 Mio. Dollar Enhanced Games mit Millionen-Klage gegen Kritiker

Die Organisatoren der umstrittenen Enhanced Games reichen eine Millionen-Klage gegen mehrere Sportorganisationen ein.

27.08.2025, 18:40

Teilen
Nächtliche Skyline von Las Vegas mit beleuchteten Gebäuden und Wasserfontänen.
Legende: Hier sollen die Spiele über die Bühne gehen Las Vegas. imago images/Cavan Images

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP richtet sich die Kartellklage in Höhe von 800 Millionen US-Dollar vor einem Bundesgericht in New York gegen den Schwimm-Weltverband World Aquatics, USA Swimming sowie die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada).

Die Enhanced Games, bei denen Weltrekorde mit Hilfe von Doping-Mitteln aufgestellt werden sollen, werfen den Kritikern demnach eine illegale Kampagne vor, mit der Athleten zum Boykott aufgefordert werden sollten. Der Schwimm-Weltverband etwa hatte zuletzt angekündigt, diejenigen auszuschliessen, die an den Enhanced Games teilnehmen würden. 

Wenn man das Konzept von Fairplay (...) im Sport zerstören will, ist das ein guter Weg.
Autor: Internationales Olympische Komitee über die Enhanced Games

Die Welt-Anti-Doping-Agentur hatte zuletzt von einem «gefährlichen und unverantwortlichen» Konzept gesprochen. Das Internationale Olympische Komitee betonte: «Die Idee der Enhanced Games verdient keinen Kommentar. Wenn man das Konzept von Fairplay (...) im Sport zerstören will, ist das ein guter Weg.»

Die Premiere soll in einem Jahr in Las Vegas stattfinden. Wettkämpfe sind im Schwimmen, in der Leichtathletik und im Gewichtheben vorgesehen.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)