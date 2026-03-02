Der Krieg im Iran dominiert aktuell die Schlagzeilen. Der Konflikt hat auch Auswirkungen auf den Sport. So zum Beispiel auf den Fussball im Land.
Aufgrund der 40-tägigen Staatstrauer für den getöteten iranischen Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei ruht der Spielbetrieb. Im Iran werden nicht nur die Spiele der Liga, sondern auch die für März angesetzten WM-Vorbereitungsspiele ausfallen.
Das ist ein Vorfall, der nicht unbeantwortet bleiben wird.
Auch die Fussball-WM selber wirft ihre Schatten voraus, hat sich der Iran doch für die Endrunde in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko im Sommer qualifiziert. Nach dem Beschuss durch Israel und den WM-Co-Gastgeber USA hat sich der iranische Fussballpräsident zum Turnier geäussert. «Sicher ist, dass nach diesem Angriff nicht zu erwarten ist, dass wir hoffnungsvoll auf die WM blicken», sagte Verbandschef Mehdi Taj.
«Das US-Regime hat unser Heimatland angegriffen, und das ist ein Vorfall, der nicht unbeantwortet bleiben wird», betonte Taj weiter. Die Aussichten seien daher derzeit eher trübe.
Iran boykottierte WM-Auslosung
Die Auslosung der WM-Vorrunden-Gruppen im Dezember in Washington hatte der Iran boykottiert, da die US-Regierung drei Funktionären, darunter dem Verbandspräsidenten Taj, Einreisevisa verweigert haben soll.
Der Fussball-Weltverband werde die Situation «beobachten», hatte Fifa-Generalsekretär Mattias Grafström am Samstag in Wales gesagt. Die oberste Priorität bleibe ein sicherer Ablauf der Weltmeisterschaft, bei der alle qualifizierten Mannschaften auch teilnehmen können.
Weitere Auswirkungen des Krieges im Iran:
- Der Start der Reitsport-Serie Global Champions Tour am kommenden Wochenende in Katar ist mehr als fraglich. Über dem Turniergelände fliegen Drohnen und werden abgeschossen, berichtete der deutsche Springreiter Philipp Weishaupt. Zudem wurden zahlreiche Flüge von Teilnehmern und ihren Pferden nach Katar gestrichen.
- Wie der katarische Fussballverband am Sonntag bekannt gab, werden die Spiele in der heimischen Meisterschaft auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch der Spielbetrieb im Handball ist durch den nationalen Verband ausgesetzt worden.
- Betroffen von den Verschiebungen und Absagen in Katar könnte auch die «Finalissima» zwischen Spanien (Europameister) und Argentinien (Weltmeister) sein, die auf den 27. März im Lusail-Stadion in Doha geplant ist.
- Pirelli hat den zweitägigen Formel-1-Test in Bahrain abgesagt. Der italienische Reifen-Hersteller wollte ursprünglich am vergangenen Wochenende auf dem Grand-Prix-Kurs von Bahrain in Sakhir einen Regenreifen-Test absolvieren.
- Der asiatische Fussballverband hat die für diese Woche im Nahen Osten geplanten Playoffs der kontinentalen Klubmeisterschaft verschoben. Die für Montag und Dienstag in der Westregion geplanten Spiele der AFC Champions League wurden verlegt.