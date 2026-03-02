Vom Konflikt im Nahen Osten sind auch diverse sportliche Anlässe betroffen. Zudem steht ein WM-Boykott im Raum.

Krieg im Iran auch mit Auswirkungen auf den Sport

Legende: Zurzeit nicht gut auf die WM zu sprechen Der iranische Fussball-Verbandspräsident Mehdi Taj (rechts). Reuters/ Majid Asgaripour/WANA

Der Krieg im Iran dominiert aktuell die Schlagzeilen. Der Konflikt hat auch Auswirkungen auf den Sport. So zum Beispiel auf den Fussball im Land.

Aufgrund der 40-tägigen Staatstrauer für den getöteten iranischen Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei ruht der Spielbetrieb. Im Iran werden nicht nur die Spiele der Liga, sondern auch die für März angesetzten WM-Vorbereitungsspiele ausfallen.

Das ist ein Vorfall, der nicht unbeantwortet bleiben wird.

Auch die Fussball-WM selber wirft ihre Schatten voraus, hat sich der Iran doch für die Endrunde in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko im Sommer qualifiziert. Nach dem Beschuss durch Israel und den WM-Co-Gastgeber USA hat sich der iranische Fussballpräsident zum Turnier geäussert. «Sicher ist, dass nach diesem Angriff nicht zu erwarten ist, dass wir hoffnungsvoll auf die WM blicken», sagte Verbandschef Mehdi Taj.

«Das US-Regime hat unser Heimatland angegriffen, und das ist ein Vorfall, der nicht unbeantwortet bleiben wird», betonte Taj weiter. Die Aussichten seien daher derzeit eher trübe.

Iran boykottierte WM-Auslosung

Die Auslosung der WM-Vorrunden-Gruppen im Dezember in Washington hatte der Iran boykottiert, da die US-Regierung drei Funktionären, darunter dem Verbandspräsidenten Taj, Einreisevisa verweigert haben soll.

Der Fussball-Weltverband werde die Situation «beobachten», hatte Fifa-Generalsekretär Mattias Grafström am Samstag in Wales gesagt. Die oberste Priorität bleibe ein sicherer Ablauf der Weltmeisterschaft, bei der alle qualifizierten Mannschaften auch teilnehmen können.

Weitere Auswirkungen des Krieges im Iran: