Die SRG und der SFV verlängern ihre erfolgreiche Vertragspartnerschaft für die Live- und Highlight-Rechte zentraler nationaler und internationaler Wettbewerbe. Im Fokus stehen der Schweizer Frauenfussball mit der Women’s Super League und dem A-Nationalteam sowie der Schweizer Cup der Männer.

Mit der Vertragsverlängerung bekräftigen die SRG und der Schweizerische Fussballverband (SFV) ihr gemeinsames Engagement für die nachhaltige Entwicklung des Frauenfussballs. Sowohl die Women’s Super League als auch der Cupwettbewerb der Frauen haben in den vergangenen Jahren deutlich an Sichtbarkeit gewonnen – nicht zuletzt dank der kontinuierlichen Berichterstattung der SRG. RTS, RSI und SRF setzen diese umfassende Berichterstattung mit regelmässigen Livespielen, News und Highlights fort. Auch die Nationalteams der Frauen haben in den letzten Jahren zum Aufschwung im Schweizer Frauenfussball beigetragen.

Dank der Vertragsverlängerung mit dem SFV bleiben die Heimspiele des A-Nationalteams der Frauen wie auch weiterer U-Nationalteams der Frauen und Männer, inklusive U-21, ebenfalls Teil der breiten SRG-Berichterstattung im Fussball. Eine Vereinbarung der European Broadcasting Union (EBU) mit dem Weltfussballverband FIFA ermöglicht es der SRG als EBU-Mitglied zudem, umfassend über die WM 2027 in Brasilien zu berichten.

«Ein starkes Zeichen gegenüber unserem Publikum»

Auch der Schweizer Cup der Männer wird dank der Vertragsverlängerung mit dem SFV weiterhin ab der ersten Runde auf den Sendern und Plattformen der SRG mit umfassender Live- und Highlight-Berichterstattung begleitet. «Die Vertragsverlängerung mit dem SFV unterstreicht das langfristige Engagement der SRG für den Schweizer Fussball, insbesondere auch bei den Frauen.

Der nationale und internationale Fussball der Schweiz, bei den Frauen und den Männern, bleibt wichtiger Bestandteil unseres breiten Sportangebots. Das ist ein starkes Zeichen gegenüber unserem Publikum», sagt Roland Mägerle, Leiter Sport SRF und Business Unit Sport SRG. Mit der Vertragsverlängerung komplettiert die SRG ihr Angebot rund um den Schweizer Fussball für die kommenden Jahre.

Die Übertragungsrechte an der Super League und des A-Nationalteams der Männer hält die SRG dank bestehenden Vereinbarungen mit der Schweizer Fussballliga (SFL) respektive der UEFA.