Bei der «Hermann Maier Star Challenge» duellieren sich Skilegenden und Prominente aus Österreich und der Schweiz im Länderkampf. Mit dabei sind u. a. Bernhard Russi, Carlo Janka– und Hermann Maier. Die Liveshow, moderiert von Annette Fetscherin, läuft am 12. Januar ab 20:15 Uhr auf SRF zwei.

Legende: Das älteste Duell der Alpin-Geschichte geht in die nächste Runde Österreich oder doch die Schweiz – wer hat die Nase vorne? Sie erfahren es bei SRF in der «Hermann Maier Star Challenge 2026». SRF

Die «Hermann Maier Star Challenge 2026» ist zum ersten Mal auf SRF zu sehen. Am Montag, 12. Januar 2026, treten ab 20:15 Uhr live auf SRF zwei und ORF 1 in Flachau/AUT Skilegenden aus der Schweiz und Österreich zum freundschaftlichen Länderkampf gegeneinander an – und das unmittelbar neben jener Piste, auf der einen Tag später am Dienstag, 13. Januar 2026, ab 17:30 Uhr der Nachtslalom der Frauen live auf SRF zwei zu sehen ist.

Jeweils ein Ex-Skistar und eine prominente Person ohne Weltcup-Erfahrung bilden dabei ein Team. Der Skistar fährt als erster ins Ziel, die oder der Prominente muss unmittelbar vor dem Start schätzen, wie viele Sekunden sie oder ihn von der Zeit des Profis letztlich trennen. Siegerpaar ist jenes, das dieser Schätzung am nächsten kommt.

Rigozzi, Russi, Janka und viele mehr

Zu den zahlreichen österreichischen Prominenten wie Johann Lafer und Gabi Hiller gesellt sich aus der Schweiz Christa Rigozzi. Sie bildet zusammen mit Bernhard Russi ein Team. Zu den ehemaligen Ski-Profis aus der Schweiz zählen neben Bernhard Russi auch Sonja Nef, Michael von Grüningen, Paul Accola, Daniel Albrecht, Dominique Gisin und Carlo Janka. Für Österreich am Start sind unter anderen Michaela Kirchgasser, Hans Knaus – und natürlich Herrmann Maier.

SRF-Moderatorin Annette Fetscherin präsentiert zusammen mit den österreichischen Kollegen Ernst Hausleitner und Tom Walek die Schneeshow aus dem Zielraum und von der Piste, ORF-Sportjournalist Peter Brunner kommentiert das sportliche Geschehen zwischen den Toren.