Von FCZ-Mitgliedern eigenhändig aufgebaut, zum Fussballtempel und Leichtathletik-Eldorado aufgestiegen: Der Letzigrund wird am Samstag 100 Jahre alt.

Als FCZler zur Schaufel griffen: Der Letzigrund wird 100

Der 20. September 1925: Zwischen Notfall-Krankenstube sowie Bauern- und Schlachthof errichten die Mitglieder des FC Zürich in Zürich-Altstetten ihr eigenes Stadion. Zu diesem Zeitpunkt ist der FCZ noch polysportiv. Fussballer, Leichtathleten, Boxer, ja sogar Jodler greifen zur Schaufel.

Kurze Zeit später steht das Stadion Letzigrund. Die Schweizer Nationalmannschaft empfängt die Gegner fortan in Zürich und der Cup-Final 1926 findet ebenfalls an der Badenerstrasse statt.

Der Letzigrund im Wandel der Zeit

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. 1925: Der Spatenstich. Die Mitglieder des polysportiven FC Zürich beginnen mit dem Bau des Letzigrund-Stadions. Bildquelle: SRF. 1 / 7 Legende: 1925: Der Spatenstich Die Mitglieder des polysportiven FC Zürich beginnen mit dem Bau des Letzigrund-Stadions. SRF

Bild 2 von 7. 1944: Eiskalt geblieben. Im Schneetreiben setzt sich der FC Zürich im Viertelfinal des Schweizer Cups zuhause gegen Bellinzona durch. Bildquelle: Keystone. 2 / 7 Legende: 1944: Eiskalt geblieben Im Schneetreiben setzt sich der FC Zürich im Viertelfinal des Schweizer Cups zuhause gegen Bellinzona durch. Keystone

Bild 3 von 7. 1957: Aus der Vogelperspektive. Luftbild des Letzigrund-Stadions von 1957. Bildquelle: Getty Images. 3 / 7 Legende: 1957: Aus der Vogelperspektive Luftbild des Letzigrund-Stadions von 1957. Getty Images

Bild 4 von 7. 1968: Bau der Tartanbahn. Es geht rund im Oval: Für die zahlreichen Leichtathletik-Meetings wird eine Tartanbahn installiert. Bildquelle: Getty Images. 4 / 7 Legende: 1968: Bau der Tartanbahn Es geht rund im Oval: Für die zahlreichen Leichtathletik-Meetings wird eine Tartanbahn installiert. Getty Images

Bild 5 von 7. 1975: Klublegenden. Hut ab! In der Ära von Präsident Edi Nägeli von 1957-1979 holt der FCZ 6 Meistertitel und 5 Cupsiege. Hier stemmt Captain Köbi Kuhn die Trophäe in die Höhe. Bildquelle: Keystone. 5 / 7 Legende: 1975: Klublegenden Hut ab! In der Ära von Präsident Edi Nägeli von 1957-1979 holt der FCZ 6 Meistertitel und 5 Cupsiege. Hier stemmt Captain Köbi Kuhn die Trophäe in die Höhe. Keystone

Bild 6 von 7. 2008: Europa zu Gast in Zürich. Nigelnagelneu: In 22 Monaten wird der neue Letzigrund erbaut. 3 Vorrundenspiele der Euro 2008 finden darin statt. Bildquelle: Getty Images. 6 / 7 Legende: 2008: Europa zu Gast in Zürich Nigelnagelneu: In 22 Monaten wird der neue Letzigrund erbaut. 3 Vorrundenspiele der Euro 2008 finden darin statt. Getty Images

Bild 7 von 7. 2017: Achtung, laut. Im neuen «Letzi» finden grosse Open-Air-Konzerte statt. So etwa 2017, als die Rolling Stones in Zürich auftreten. Bildquelle: Getty Images. 7 / 7 Legende: 2017: Achtung, laut Im neuen «Letzi» finden grosse Open-Air-Konzerte statt. So etwa 2017, als die Rolling Stones in Zürich auftreten. Getty Images Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Nach fortlaufendem Ausbau am Stadion hält die Leichtathletik Einzug im «Letzi». 1959 schnappt sich Martin Lauer (BRD) im Hürdenlauf gleich zwei Weltrekorde. Ein Jahr später sorgt sein Landsmann Armin Hary über 100 Meter für einen Bestwert. Solche Leistungen verleihen den Leichtathletik-Meetings einen ausgezeichneten Ruf.

Nur 22 Monate für neuen «Letzi»

Doch es ist der Fussball, der die Bedeutung des Letzigrunds in neue Sphären erhebt. 1963 erringt der FCZ seinen ersten Meistertitel nach knapp 40 Jahren. In den folgenden beiden Dekaden ist er nicht mehr von der Spitze wegzudenken.

Es ist auch «König Fussball», der dafür sorgt, dass auf dem Grund einer früheren Bauernscholle innert rekordverdächtiger Frist das neue Letzigrund-Stadion gebaut wird. Nur 22 Monate brauchen die Zürcher, um sich 2008 zur Gaststätte von 3 EM-Partien zu machen.

Der Letzigrund in Zahlen Box aufklappen Box zuklappen Eröffnung: 22. November 1925 (altes Stadion), 30. August 2007 (neues Stadion)

Kosten: 125,2 Mio. Franken

Spielfläche: 105 m × 68 m

Kapazität: 24'061 (Fussball-Länderspiele) bis 50'044 (Konzerte) Zuschauer

Fläche Stadion-Areal: 67'000 qm

Bernard Challandes, von 2007-2010 FCZ-Trainer, schwärmt über den neuen «Letzi»: «Das Stadion ist sehr, sehr schön – fast zu schön.» Vermehrt wird die Arena auch für grosse Konzerte genutzt. Madonna, die Rolling Stones, Bruce Springsteen, Coldplay, Ed Sheeran – sie alle machten dem Letzigrund ihre Aufwartung.

Neues Projekt 2027?

Fussballerisch sind es für den FCZ und GC – der seit 2007 ebenfalls die Heimspiele im Letzigrund austrägt – turbulente Zeiten. GC holt sich noch einmal den Cup, der FCZ drei Cup- und einen Meistertitel. Doch beide Klubs müssen auch Abstiege hinnehmen.

Wie lange der FCZ und GC noch Stammgäste im Letzigrund sind, bleibt abzuwarten. Beim neuen Stadion-Projekt im Hardturm-Areal wird aktuell ein Baubeginn im 2027 erwartet. Die Baugenehmigung steht allerdings noch aus.