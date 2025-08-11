An den World Games im chinesischen Chengdu gibt es für die Schweiz Gold im OL und im Seilziehen.

Legende: 3 Rennen, 3 Siege An Simona Aebersold führte an den World Games kein Weg vorbei. Imago/Xinhua

Simona Aebersold hat an den World Games im chinesischen Chengdu ihre dritte Goldmedaille gewonnen. Zum Abschluss der OL-Wettkämpfe setzte sich die Siegerin über die Mittel- und die Sprintdistanz auch mit der Schweizer Mixed-Sprint-Staffel durch.

Neben Aebersold durften sich Natalia Gemperle, Tino Polsini und Riccardo Rancan über den Titel freuen. Für Rancan ist es das 2. Gold in Chengdu nach seinem Triumph über die Mitteldistanz. Gemperle hat zudem Silber im Sprint im Gepäck. Auf die Plätze 2 und 3 liefen Schweden und Tschechien.

Auch im Seilziehen sind aller guter Dinge drei

Eine weitere Medaille gab es für die Schweiz auch im Seilziehen: Nach jeweils Silber bei den Männern und Frauen folgte im dritten und letzten Wettkampf Gold im Mixed. Die Schweiz setzte sich zuerst im Halbfinal mit 3:0 gegen Italien durch. Auch der Final gegen Belgien endete mit einem 3:0. Bronze ging nach Deutschland. Am Wettkampf nahmen nur sechs Nationen teil.