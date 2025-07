Im Alter von knapp 85 Jahren ist Max Wolf in Cham verstorben. Er prägte während 35 Jahren die SRF-Sportberichterstattung.

Der Tod von Max Wolf kam «nicht plötzlich und nicht unerwartet», heisst es in seiner Todesanzeige. Wolf ist Anfang Juli in einem Pflegezentrum in Chur friedlich eingeschlafen und knapp 85 Jahre alt geworden.

In der Blüte seines beruflichen Lebens war Wolf als Sportjournalist rund 35 Jahre bei SRF tätig. Er war am Mikrofon vielseitig einsetzbar und kommentierte ab den 1970er-Jahren unter anderem Live-Übertragungen im Handball, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Curling und Rad. An Olympischen Winterspielen war er als Journalist fünfmal dabei, im Sommer einmal.

Seinen letzten Einsatz bei SRF vor dem Ruhestand hatte Wolf 2005 als Reporter beim Eiskunstlauf, wie sich der Bote der Urschweiz erinnert. Die Zeitung führt weiter aus: «Wenige Wochen später gewann Stéphane Lambiel den WM-Titel in Moskau. Zu gerne hätte Wolf das selbst als Kommentator miterlebt. ‹Das hat mich schon gefuchst, dass ich nicht mehr dabei war›, sagte er Jahre später.»