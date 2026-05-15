Am Freitag startet die Eishockey-Nati in die Heim-WM. Nicht im Team ist wegen einer Verletzung Andrea Glauser. Am Sonntag ist der Verteidiger zu Gast im «Sportpanorama» bei Rainer M. Salzgeber.

In den letzten fünf Jahren war Andrea Glauser ein sicherer Wert in der Schweizer Eishockey-Nati. Mit der Nationalmannschaft gewann der Gottéron-Verteidiger 2024 und 2025 jeweils die Silbermedaille an der WM.

Der grosse Höhepunkte, die Heim-WM in Zürich und Freiburg, verpasst Glauser indes wegen einer Verletzung. Im «Sportpanorama» spricht der 30-Jährige mit Rainer M. Salzgeber über seine Zwangspause und das Turnier vor der Haustüre.

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