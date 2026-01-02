Vom Brand im Lokal «Le Constellation» in Crans-Montana sind gemäss jetzigem Kenntnisstand mehrere Sportler betroffen. So gehöre der 16-jährige Golfer Emanuele Galeppini zu den Todesopfern. Dies teilte der italienische Golf-Verband am Neujahrstag kurz vor Mitternacht mit.

Junioren des FC Lutry vermisst

Der Waadtländer Fussball-Klub Lutry sei von der Tragödie direkt betroffen, wie der Blick berichtet. Mehrere junge Spieler galten am frühen Freitagmorgen weiterhin als vermisst. Die Nachwuchs-Equipe unternahm einen Team-Ausflug in den Walliser Nobelort. Gemäss der Zeitung befanden sich mehrere Mitglieder der Junioren-B-Mannschaft im Alter von 16 bis 18 Jahren im Innern der Bar. «Unser Klub und unser Dorf sind von diesem Drama schwer betroffen», sagte ein Klubvertreter.

Ligue-1-Klub Metz teilte via X mit, dass Nachwuchsspieler Tahirys Dos Santos beim Brand verletzt worden sei. In einem Communiqué auf der Klub-Website heisst es, der 19-Jährige sei mit schweren Verbrennungen nach Deutschland ausgeflogen worden, wo er derzeit behandelt werde.



