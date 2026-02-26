Dreimal Gold in fünf Tagen – Franjo von Allmen hat sich in den alpinen Ski-Olymp katapultiert. Mit seinen drei Triumphen in Abfahrt, Super-G und Team-Kombi hat der 24-Jährige die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Wir zeigen auf, welche Rolle das Skimaterial spielt und fragen nach, welche neuen Ziele sich der Berner Oberländer nun setzen könnte.
Weitere Themen der Sendung:
- Paralympics: Russland zurück auf der Sport-Weltbühne: Der Kongress des International Paralympic Comitee hat im letzten Herbst entschieden, die beiden Teams aus Russland und Weissrussland wieder als eigenständige Nationen zu den Paralympics zuzulassen. Obwohl dies demokratisch entschieden wurde, äussern viele Stakeholder ihre Bedenken – nicht nur in der Ukraine.
- Eishockey: Der Höhenflug des HC Davos: Die Davoser befinden sich aktuell in einem Höhenflug, dominieren die Regular Season der National League und haben in der Altjahreswoche auch den Spengler Cup gewonnen. Mit namhaften Transfers unterstreichen die Bündner ihre Ambitionen, den Meistertitel baldmöglichst ins Landwassertal zu holen. Welche Strategie steckt dahinter?
- Wintersport: Bestätigung oder Revanche für Olympia: Eine Woche nach der olympischen Schlussfeier gehen diverse Wintersportdisziplinen in den Weltcup-Endspurt. Wer bei Olympia erfolgreichen war, will sich bestätigen; wer unterlegen war, sinnt nach Revanche. Im «Sportpanorama» berichten wir über Ski alpin, Skispringen und Langlauf.