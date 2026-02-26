Der dreifache Olympiagold-Gewinner Franjo von Allmen ist am Sonntagabend zu Gast im «Sportpanorama» bei Fabienne Gyr.

Legende: Goldhamsterer in Milano Cortina Franjo von Allmen liess sich vor einer Woche bei seinem Empfang in Boltigen feiern. Keystone/Alessandro della Valle

Dreimal Gold in fünf Tagen – Franjo von Allmen hat sich in den alpinen Ski-Olymp katapultiert. Mit seinen drei Triumphen in Abfahrt, Super-G und Team-Kombi hat der 24-Jährige die kühnsten Erwartungen übertroffen.

Wir zeigen auf, welche Rolle das Skimaterial spielt und fragen nach, welche neuen Ziele sich der Berner Oberländer nun setzen könnte.

Weitere Themen der Sendung: