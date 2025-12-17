Die beiden Innerschweizer Christian Schuler und Pirmin Reichmuth verstärken ab der kommenden Saison das SRF-Expertenteam im Schwingen. Sowohl der 38-jährige Schwyzer als auch der 30-jährige Zuger hatten im Verlauf des Jahres ihren Rücktritt vom Spitzensport bekanntgegeben.

Legende: Neu hinter dem SRF-Mikrofon Christian Schuler (l.) und Pirmin Reichmuth. SRF

Nach dem Rücktritt von Jörg Abderhalden stellt SRF das Expertenteam im Schwingen für die kommende Saison neu auf. Mit Christian Schuler und Pirmin Reichmuth stossen zwei erfahrene Innerschweizer Schwinger zur Equipe, die im Verlauf des Jahres ihren Rücktritt vom Spitzensport bekanntgegeben hatten.

«Möchte das Publikum an meinen Erfahrungen teilhaben lassen»

Christian Schuler beendete seine Karriere im Juli 2025 nach dem Rigi Schwinget. Der Schwyzer gewann in seiner sportlichen Laufbahn 123 Kränze, ist fünffacher Eidgenosse und 18-facher Kranzfestsieger. Er ist damit der erfolgreichste Schwinger des Innerschweizer Teilverbands. Kommende Saison gibt der 38-Jährige aus Rothenthurm nun sein Debüt vor der Kamera. «Ich möchte das Schwingpublikum bei SRF an meinen 28 Jahren Erfahrung in diesem Sport teilhaben lassen und ihm die vielen Vorzüge dieses tollen Sports näherbringen. Und so kann ich dem Schwingen auch etwas zurückgeben», sagt der zweifache Familienvater zu seinem neuen Engagement.

Gemeinsam mit Schuler stösst Pirmin Reichmuth zum SRF-Expertenteam. Reichmuth gewann in seiner Laufbahn 39 Kränze und feierte neun Kranzfestsiege. Beim Unspunnen-Schwinget 2023 belegte der Zuger Rang zwei. Vor seinem letzten Gang am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) 2025 verkündete der 30-Jährige im SRF-Interview überraschend seinen Rücktritt. «Ich möchte die Sicht der Athleten einbringen, die Dinge für die Zuschauenden klar benennen und ihnen den Schwingsport näherbringen. Und es geht auch ein Traum in Erfüllung, denn ich wollte schon als Kind Sportkommentator wie Stefan Hofmänner werden», erzählt der Chamer.

Adrian Käser scheidet Ende der kommenden Saison aus Expertenteam aus

Schuler und Reichmuth ersetzen bei SRF Jörg Abderhalden, Christian Stucki sowie perspektivisch Adrian Käser. Während Abderhalden sein Engagement nach dem ESAF 2025 beendete, wird Käser am Ende der kommenden Saison aus dem Expertenteam ausscheiden. Auch Christian Stucki, der neu als Trainer beim seeländischen Schwingverband amtet, wird künftig nicht mehr als Experte bei SRF auftreten. Als Protagonist in Hintergrundformaten bleibt der 40-Jährige dem Publikum indes erhalten.

So besteht die SRF-Expertenequipe im Schwingen kommende Saison aus Christian Schuler, Pirmin Reichmuth, Adrian Käser und Matthias Sempach. Die Schwingsaison bei SRF beginnt am Sonntag, 14. Juni 2026, mit dem ersten Bergkranzfest auf dem Stoss. Höhepunkt der Saison ist der Kilchberger Schwinget Anfang September.