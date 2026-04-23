Am Donnerstagabend wurden in Zürich die Nachwuchspreise der Schweizer Sporthilfe verliehen. In den Einzelkategorien gingen die Auszeichnungen an Jasmin Mathis und Henry Bernet, die im Jahr 2025 beide grosse Erfolge feiern konnten.

Skirennfahrerin Mathis kehrte von den letztjährigen Junioren-Weltmeisterschaften der Alpinen mit Super-G-Gold und Silber in der Abfahrt zurück. Nun möchte die 22-jährige Nidwaldnerin im Weltcup Fuss fassen. Tennisspieler Bernet war bei der Verleihung selber nicht anwesend und liess sich durch seinen Vater vertreten. Der 19-jährige Baselbieter hatte Anfang 2025 das Juniorenturnier der Australien Open gewonnen. Im Oktober feierte er an den Swiss Indoors sein Debüt auf der ATP-Tour.

Die Auszeichnung für das Nachwuchsteam des Jahres ging an den Doppelvierer. Das Ruder-Quartett mit Matteo Müller, Constantin Feuerstein, Gabriel Hars und Moritz Petry holte im vergangenen Jahr an der Junioren-WM Bronze, an der EM gab es die Silbermedaille.