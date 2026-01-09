Schweizer Sportklubs und -Organisationen beteiligen sich auf Social Media am nationalen Trauertag zu Ehren der Opfer in Crans-Montana.

Auch in der Schweizer Sport-Welt sind die Gedanken an diesem 9. Januar 2026, dem nationalen Trauertag, bei den Opfern der Brandkatastrophe von der Silvesternacht in Crans-Montana. Diverse Klubs und Organisationen drückten ihre Verbundenheit mit Beiträgen auf Social Media aus.

Verschiedene Klubs aus der Super League beteiligen sich an der Anteilnahme:

Der National-League-Klub SC Bern kündigte an, beim Heimspiel am Freitagabend gegen Ambri-Piotta auf gewohnte Zeremonien zu verzichten. Beide Teams werden gemeinsam einlaufen und mit Trauerflor antreten.

Neben den Klubs gedenken auch diverse Schweizer Sport Dachverbände und –Organisationen den Verstorbenen und Verletzten der Tragödie von Crans-Montana.