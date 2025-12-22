In vier neuen Folgen der Dokumentarserie «Kehrseite – abseits des Erfolgs» sprechen Jacqueline Dünker, Stefan Küng, Heinz Lindner und Cédric Brunner über persönliche Schicksalsschläge, mit denen sie konfrontiert waren. Die Episoden sind ab dem 30. Dezember auf Play SRF verfügbar.

Legende: Stefan Küng Der Radprofi zeigt sich im SRF-Format von seiner ganz persönlichen, verletzlichen Seite. Benjamin Soland/Blick/freshfocus

Schock-Diagnose Krebs im besten Fussballeralter. Eine Naturkatastrophe, die das Zuhause zerstört. Das ungeborene Kind, dessen Herz plötzlich nicht mehr schlägt.

Fernab von Siegen, Titeln und Pokalen erleben Jacqueline Dünker, Stefan Küng, Heinz Lindner und Cédric Brunner persönliche Schicksalsschläge. In vier neuen Folgen der Dokumentarserie «Kehrseite – abseits des Erfolgs» beleuchtet SRF die andere Seite der Profisport-Medaille und widmet sich der Person hinter der Sport-Persönlichkeit.

Plötzlich ging das Licht aus und die Haustür platzte auf. Eine Mülltonne wurde ins Haus gespült und ich bin nur noch die Treppe hoch gesprintet.

«Es war ein extrem harter Moment. Man lässt nicht nur das Kind los, sondern auch die Vorstellung eines Lebens, das man sich bereits ausgemalt hat.» Das erzählt Céline Küng, die Frau von Radprofi Küng, im Gespräch mit «Kehrseite»-Host Calvin Stettler über ihre Fehlgeburt. Nach der Geburt des ersten Kindes verlor das Ehepaar das zweite während der Schwangerschaft. «Wir haben festgestellt, dass es viele Leute gibt, die auch eine Fehlgeburt erlebt haben. Deshalb ist es uns wichtig, dass darüber gesprochen wird», sagt der mehrfache WM-Medaillengewinner.

«Diese Stille war unerträglich»

Dünker erlebte im Juli 2021 eine Nacht des Schreckens, als das Ahrtal in Deutschland von einer Flutkatastrophe heimgesucht wurde. «Plötzlich ging das Licht aus und die Haustür platzte auf. Eine Mülltonne wurde ins Haus gespült und ich bin nur noch die Treppe hoch gesprintet», erzählt die ehemalige Trainerin des Frauenteams des FC Zürich. Dünker und ihre Lebenspartnerin verbrachten die Nacht auf dem Dach, ehe sie gerettet wurden. «Die vielen Hilfeschreie waren beängstigend. Viel schlimmer war aber, als wir die Schreie irgendwann nicht mehr hörten. Diese Stille war unerträglich.»

Hodenkrebs lautete die schockierende Diagnose für den Fussballer Lindner im Frühling 2023, kurz nachdem der heutige Torhüter des BSC Young Boys zum ersten Mal Vater geworden war. «Es zog mir den Boden unter den Füssen weg», erzählt Lindner. Der Österreicher wurde operiert, der Tumor entfernt. Als geheilt gilt er offiziell aber noch nicht.

In der Kabine wird meist darüber gelacht

Während seiner Zeit bei den Grasshoppers spielte Lindner auch gegen Brunner vom FC Zürich. Dieser schaffte es später bis in die deutsche Bundesliga. Er lebte vordergründig «den Traum». Aber den heute 31-Jährigen plagten auch immer Zweifel und Ängste, seine mentale Gesundheit litt stark. «Die einzigen Spiele, die ich wirklich geniessen konnte, waren wohl jene in Bielefeld, als unser Aufstieg in die Bundesliga schon feststand», sagt Brunner rückblickend. Themen wie Druck, Angst oder Depressionen seien in der Kabine meist belächelt worden.

Neue Folgen ab 30. Dezember auf Play SRF verfügbar

Persönliche Tiefschläge, Krankheiten, familiäre Herausforderungen – «Kehrseite – abseits des Erfolgs» zeichnet diese nach und macht sie anhand nahbarer Menschen fassbar. Ab dem 30. Dezember sind die vier neuen Folgen auf Play SRF verfügbar. Im Verlauf des Frühjahrs werden die Episoden zudem im Rahmen der Live-Spiele im Fussball-Europacup auf SRF zwei ausgestrahlt.