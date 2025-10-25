Legende: Doppelt abklatschen Altmeister Lionel Messi (links) zeigte sich zum Playoff-Auftakt in Torlaune. imago images/Sam Navarro

Fussball MLS: Miami feiert dank Messi Einstand nach Mass

Der argentinische Weltstar Lionel Messi bescherte Inter Miami einen optimalen Start in die Playoffs. Kurz nach seiner Vertragsverlängerung bis 2028 erzielte der 38-Jährige beim 3:1 in Spiel 1 der Best-of-3-Serie gegen den Nashville SC 2 Treffer. Messi hatte nach 18 Minuten auf Vorlage von Luis Suarez die Führung besorgt, in der Nachspielzeit (90.+6) traf der 8-fache Ballon d'Or-Gewinner zum 3:0. Hany Mukhtar erzielte kurz darauf den Ehrentreffer (90.+11) der Gäste aus dem US-Bundesstaat Tennessee.

Baseball MLB: Toronto legt in World Series vor

Die Toronto Blue Jays haben Spiel 1 der World Series der Major League Baseball spektakulär für sich entschieden. In ihrem ersten Finalspiel seit 1993 siegten die Kanadier gegen Titelverteidiger Los Angeles Dodgers mit 11:4. Addison Barger gelang dabei der erste Grand Slam eines Ersatzspielers überhaupt in der Serie um die «Commissioner's Trophy». Im 6. Inning schlug «Pinch Hitter» Barger beim Stand von 2:2 einen Homerun, als alle 3 Bases besetzt waren. Spiel 2 der Best-of-7-Serie findet in der Nacht auf Sonntag ebenfalls in Toronto statt.