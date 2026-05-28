Die weltbeste Unihockey-Torhüterin ist zum ersten Mal Gast im «Sportpanorama» bei Paddy Kälin.

Legende: War auch an den Sports Awards zu Gast Lara Heini. Freshfocus/Claudio Thoma

Nach dem sensationellen WM-Titel 2025 steht das Schweizer Unihockey-Team vor einem Neustart. Nach den Rücktritten von Doris Berger und Nina Metzger testet Nationaltrainer Oscar Lundin im Camp in Schaffhausen viele neue Spielerinnen. Als grosser Rückhalt bleibt die 32-jährige Lara Heini dem Team erhalten. Wie sie auf die Weltmeisterschaft zurückblickt und was ihre Pläne in der Zukunft sind, erzählt die Bündnerin als Studiogast im «Sportpanorama».

Die weiteren Themen:

Leichtathletik: Simon Ehammer in Götzis

An diesem Wochenende findet das Hypomeeting in Götzis statt. Nach der Goldmedaille an der Hallen-EM im März peilt Simon Ehammer in Österreich sein nächstes grosses Ziel an. Am renommierten Zehnkampf in Götzis will der Schweizer zum ersten Mal den Sieg nach Hause holen.

Special Olympics: Sommerspiele in Zug

An den «Summer Games» von Special Olympics in Zug messen sich rund 1600 Athletinnen und Athleten mit kognitiver Beeinträchtigung in 16 verschiedenen Sportarten. Vier Tage lang stehen sportliche Leistungen, persönliche Erfolge und Begegnungen im Mittelpunkt.

FC St. Gallen: Triumph und Drama

Nicht zum ersten Mal liegen beim FC St. Gallen Triumph und Drama nah beisammen. Beim heiss geliebten Traditionsklub in der Ostschweiz gabs immer wieder existenzielle Krisen zu durchstehen. Klublegende Werner Zünd war oft dabei und erinnert sich.