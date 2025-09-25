Der in Lenzerheide abgetretene Mountainbiker Nino Schurter ist 7 Tage später zu Gast im SRF-Studio und blickt im «Sportpanorama» zusammen mit Moderator Rainer Salzgeber nochmals zurück.

Legende: Erst gerade von der grossen Bühne abgetreten ... ... und am Sonntag hat Nino Schurter schon den nächsten Auftritt im «Sportpanorama». KEYSTONE/Maxime Schmid

Seit ein paar wenigen Tagen ist Nino Schurter «Profisportler in Pension». Zuhause in Lenzerheide hatte der Cross-Country-Spezialist am Sonntag nochmals einen grossen Auftritt – nicht in erster Linie aus sportlichem Grund. Aber sein letzter Weltcup-Auftritt war vor allem in emotionaler Sicht eine ganz grosse Sache und ging nicht nur an sein eigenes Herz.

Passend zum Thema Eine Würdigung Nino Schurter – der Dankbare

Mit dem 39-jährigen Bündner verabschiedete sich die grösste Figur des Mountainbike-Sports überhaupt. Schurter hat keinerlei Lücken im Palmarès und errang – unter anderem – 10 Weltmeister-Titel, gewann einen kompletten olympischen Medaillensatz und ist mit 36 Weltcup-Sieger Rekordmann in dieser Sparte.

Zu Gast im «Sportpanorama» wird die Ausnahmeerscheinung seine Karriere nochmals Revue passieren lassen und dann auch vorausblicken: auf ein neues Kapitel, das nun sein Leben bringt.

Schurter ist allerdings nicht alleine im SRF Studio: So wird Branchenkollegin Alessandra Keller ebenfalls einen Auftritt haben. Die 29-jährige Nidwaldnerin räumte an der Heim-WM Gold und Bronze ab und gewann als erste Schweizerin den Weltcup in Lenzerheide

