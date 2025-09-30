 Zum Inhalt springen

Sonntag um 18 Uhr auf SRF zwei Vor nächsten WM-Quali-Spielen: Fabian Rieder im «Sportpanorama»

Der Offensivspieler blickt am Sonntag auf die anstehenden Nati-Partien in Schweden und Slowenien voraus.

30.09.2025, 18:54

Mann im roten Pullover vor bewölktem Himmel.
Legende: Hoffentlich kein schlechtes Omen Dunkle Wolken über Fabian Rieder. Toto Marti/Blick/freshfocus

Mit 6 Punkten aus 2 Partien gegen den Kosovo und Slowenien ist der Schweizer Nati der Auftakt in die WM-Quali perfekt gelungen. Einer der auffälligsten Schweizer: Fabian Rieder. Der 23-Jährige lieferte in beiden Spielen jeweils eine Vorlage und hatte so seinen Anteil an den beiden klaren Siegen.

Bevor die nächste Tranche in der Qualifikation auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ansteht, besucht Rieder am Sonntag das «Sportpanorama» mit Gastgeber Sascha Ruefer. Neben den anstehenden Duellen mit Schweden und Slowenien dürfte auch sein Sommer-Transfer von Rennes zu Augsburg ein Thema sein.

