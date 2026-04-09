Legende: Auf Double-Kurs Die Volleyballer von Amriswil, die in dieser Saison schon den Cuptitel gewonnen haben. Freshfocus/Claude Diderich

Volleyball: Amriswil gewinnt auch Finalspiel 2

Die Volleyballer von Amriswil haben auch das zweite Spiel im Playoff-Final gegen Volley Näfels klar gewonnen. Nach dem Break zum Auftakt blieben die Thurgauer auch im ersten Heimspiel ohne Satzverlust und setzten sich mit 25:21, 25:20 und 25:19 durch. Die Glarner hielten in den ersten beiden Durchgängen jeweils einigermassen gut mit, im dritten Satz gerieten sie dann früh entscheidend in Rücklage. Amriswil braucht damit noch einen Sieg, um die Titelverteidigung perfekt zu machen. Spiel 3 findet am Sonntagnachmittag in Näfels statt (ab 13:50 Uhr live bei SRF).

Schwimmen: Mityukov egalisiert seinen Schweizer Rekord

Roman Mityukov egalisierte an den Schweizer Meisterschaften in Uster mit 53,32 Sekunden den eigenen nationalen Rekord über 100 m Rücken, den er 2023 in Fukuoka aufgestellt hatte. Der 25-jährige Genfer erzielte diese Zeit als Startschwimmer der 4x100-m-Lagenstaffel von Genève Natation. Noè Ponti wurde seiner Favoritenrolle über 50 m Schmetterling souverän gerecht. Mit 22,96 Sekunden stellte der 24-jährige Tessiner eine Saisonbestleistung auf und distanzierte den Zweitplatzierten Robin Yeboah um 66 Hundertstel. Zweimal Gold in einer Einzeldisziplin am ersten Tag sicherte sich die 22-jährige Gaia Rasmussen, die über 200 m Crawl und 50 m Schmetterling triumphierte.

Fechten: Talent Maiga gibt an der WM ein Versprechen ab

Swiss Fencing jubelt über den Gewinn der Silbermedaille von Magda-Louna Maiga an der Juniorinnen-WM. Das Freiburger Talent, das Ende Juli 20 Jahre alt wird, zeigte in Rio de Janeiro mit dem Degen in einem riesigen Feld mit rund 170 Athletinnen ein herausragendes Turnier. Erst im Final musste sich Maiga geschlagen geben und unterlag der Weltnummer 1 Sofija Prosina aus Lettland mit 7:15.