Legende: Wortwörtlich auf dem Gipfel angekommen Rémi Bonnet. zVg

Berglauf: Die WM geht mit 2 Schweizer Medaillen los

Für die Delegation von Swiss Athletics sind die Berglauf- und Trailrunning-Weltmeisterschaften im spanischen Canfranc nach Mass losgegangen. Im Uphill-Rennen wurde Rémi Bonnet überlegen Weltmeister. Der Freiburger machte im 6,4 km langen und mit 990 Höhenmeter gespickten Rennen von Anfang an klar, wer der stärkste Läufer im Feld ist. Am Ende siegte der 30-Jährige, der auch im Ski Mountaineering bedeutende internationale Erfolge gefeiert hat, mit 1:14 Minuten Vorsprung auf seinen ersten Verfolger. In der Teamwertung gewannen die Schweizer mit Bonnet, Jonathan Schmid, Dominik Rolli und Jonas Soldini Silber.