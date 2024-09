Vom 21. bis 29. September 2024 finden in und um Zürich die UCI Rad- und Para-Cycling-Strassen-Weltmeisterschaften statt. SRF sendet in TV, Radio und Online rund 40 Stunden live von der Heim-WM.

Rad-WM in Zürich: 40 Stunden live, «WM-Veloclub» und vieles mehr

Legende: Am Wochenende geht's los Die Rad-WM in Zürich dauert vom 21. bis 29. September. SRF

In Zürich werden 2024 zum ersten Mal die Rad- und die Para-Cycling-Weltmeisterschaften auf der Strasse gemeinsam ausgetragen. Entsprechend gross ist das Teilnehmerfeld. Rund 1300 Fahrerinnen und Fahrer aus mehr als 75 Ländern werden um die begehrten Regenbogen-Trikots kämpfen.

SRF überträgt sämtliche Eliterennen der Frauen und Männer sowie das Mixed Handbike Team Relay Rennen im Para Cycling am Eröffnungstag live im TV sowie als Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. Im TV und Web-Livestream können zudem die U23-Rennen der Männer verfolgt werden.

Am Mikrofon begleiten Claude Jaggi, Marco Felder und Steven Krucker abwechselnd die Wettkämpfe. Sie werden dabei von Kathrin Stirnemann, Sven Montgomery, Christoph Kunz (Para-Rennen) sowie punktuell Fabian Cancellara unterstützt.

Live-Studio am Sechseläutenplatz als Dreh- und Angelpunkt

Das Para-Rennen zum WM-Start nimmt SRF zum Anlass, um im Live-Studio auf dem Sechseläutenplatz gemeinsam mit Flurina Rigling, die an den Paralympics in Paris zwei Medaillen gewann, auf das Novum des Zusammenschlusses der beiden Weltmeisterschaften einzugehen.

Das SRF-Studio vor Ort wird während der neun Wettkampftage Dreh- und Angelpunkt der Berichterstattung über die Weltmeisterschaften sein. Olivier Borer präsentiert dort unter anderem täglich (ausser sonntags) den «WM-Veloclub» und begrüsst Gäste aus Sport, Politik und Kultur zum Gespräch.

Neben Rigling sind Fabian Cancellara, Beat Schlatter, Franco Marvulli oder Karin Thürig zu Gast. Zudem werden nach Möglichkeit auch Medaillengewinnerinnen und -gewinner sowie Schweizer Aushängeschilder empfangen.

WM-Talk aus dem «Swiss Cycling House»

Wichtiger Bestandteil der Sendung wird auch die Aufarbeitung der Para-Cycling-Rennen sein, die SRF nicht live überträgt, aber über die Streamingplattform der European Broadcasting Union (EBU) verfolgt werden können. Abgerundet werden die Sendungen unter anderem mit der Rubrik «So isch er halt, dä Zürcher», in der Komiker Beat Schlatter dem Publikum die Eigenheiten der Gastgeberstadt näher bringt.

Silvan Schweizer ist als fliegender Reporter unterwegs und sorgt für Geschichten abseits der Rennstrecke. Im Radio melden sich Danja Spichtig und Marco Nüssli während der Eliterennen regelmässig mit Liveschaltungen und Hintergrundgeschichten. Nüssli moderiert zudem einen täglichen WM-Talk aus dem «Swiss Cycling House» in Zürich, der neben den Ereignissen des WM-Tages weitere spannende Radsport-Themen in den Fokus rückt.

Insgesamt sendet SRF in TV, Radio und Online rund 40 Stunden live von den Rad- und Para-Cycling-Weltmeisterschaften. News, Highlights und Zusammenfassungen auf den Online- und Drittplattformen von SRF runden die umfangreiche Berichterstattung über die Heim-WM in Zürich ab.

DOK über Marlen Reusser

Zur Einstimmung auf die Weltmeisterschaften zeigt SRF am 17. September 2024 um 20.10 Uhr auf SRF zwei einen Dokumentarfilm über die Radrennfahrerin Marlen Reusser. Eigentlich wollte die Bernerin dieses Jahr an den Olympischen Spielen und an der Heim-WM zwei Mal Gold gewinnen.

Doch 2024 läuft fast alles schief, was schieflaufen kann. Zuerst Corona, dann ein folgenschwerer Sturz, schliesslich das Leiden an einem heimtückischen Post-Covid-Syndrom – Reusser muss die gesteckten Saisonziele aufgeben. Wie steckt die 32-jährige Radrennfahrerin diese harten Rückschläge weg? SRF begleitete Marlen Reusser während 15 Monaten durch die wohl härteste Zeit ihrer Karriere.