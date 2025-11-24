Während der Ausstrahlung führt SRF einen Zuschauer-Wettbewerb durch. Es gibt einen tollen Preis zu gewinnen, machen Sie mit!

Teilnahmemöglichkeiten – während der Sendung am Samstag, 29. November 2025, 20:10 Uhr, SRF1

Teilnahme per Anruf auf 0901 311 411 (CHF1.20/Anruf)



oder über das Gratis-Teilnahmeformular

Wettbewerbspreis:

Ein Waren-Gutschein von ALDI SUISSE im Wert von 10‘000 Franken!

Der Gutschein kann ausschliesslich in den Filialen in der Schweiz eingelöst werden. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird am folgenden Werktag auf dieser Seite veröffentlicht und in der Woche nach der Sendung schriftlich kontaktiert. Die Preisübergabe erfolgt nach Erhalt der Wohnsitzbestätigung (siehe Teilnahmebedingungen).

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss ist innerhalb der Erstausstrahlung. Die Ziehung erfolgt nach Zufallsprinzip in einem ordentlichen Ziehungsverfahren mit gleichen Gewinnchancen unter allen regulär per Anruf und Gratis-Internetformular eingegangenen Teilnahmen. Kann die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innert nützlicher Frist kontaktiert werden, bleibt eine erneute Ziehung vorbehalten. Mitarbeitende von SRF sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Teilnahme von Minderjährigen setzt das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter voraus. Unberechtigte oder durch systematische Manipulation oder unfaire Mittel erzeugte Teilnahmen, werden von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird nach Möglichkeit am TV und im Internet bekannt gegeben werden und wird persönlich benachrichtigt. Naturalpreise sind nicht in bar eintauschbar. Bei Naturalgewinnen, die den Wert von CHF 1000 übersteigen, ist vor der Gewinnübergabe eine Wohnsitzbestätigung der Gewinnerin oder des Gewinners erforderlich. Sobald die Wohnsitzbestätigung vorliegt, darf der Naturalgewinn überreicht werden. Die Preise bleiben bis zur Übergabe an die Gewinnerin oder den Gewinner im Besitz des Preis-Sponsors. Daten von Teilnehmenden werden nur für die Durchführung dieses Wettbewerbs verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Kontaktadressen der Gewinnerin oder des Gewinners werden dem Preis-Sponsor für die Preisübergabe mitgeteilt. Es gelten die Datenschutzbestimmungen von SRF. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. SRF behält sich vor die Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.