Bild 9 von 14. Felix Baumgartner (Extremsportler, 56). Der Salzburger erreichte durch seinen Sprung aus der Stratosphäre (39 km Höhe) im Jahr 2012 weltweite Bekanntheit. Auch mit anderen spektakulären Aktionen wie dem Gleitschirmflug über den Ärmelkanal oder Sprüngen von der Christusstatue in Rio machte er Schlagzeilen. Baumgartner kam am 17. Juli bei einem Unfall mit einem Motorschirm ums Leben.

Bildquelle: Imago/Eibner (Aufnahme von 2024).

